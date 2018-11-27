〔地震〕北関東の広い範囲で震度4、津波の心配なし(11/27)
気象庁によると、27日08:33頃、茨城県南部を震源とするM5.0の地震があり、茨城県笠間市・筑西市・坂東市、栃木県宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・真岡市・下野市・益子町・壬生町・高根沢町、群馬県邑楽町、埼玉県加須市・春日部市・久喜市・宮代町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：11月27日08:33頃
・震源地 ：茨城県南部(北緯36.1度、東経139.9度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M5.0(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・茨城県 ：笠間市石井＊、筑西市舟生、坂東市馬立＊、坂東市役所＊
・栃木県 ：宇都宮市明保野町、足利市大正町＊、栃木市旭町、栃木市岩舟町静＊、佐野市葛生東＊、鹿沼市晃望台＊、日光市今市本町＊、真岡市石島＊、下野市田中＊、下野市笹原＊、益子町益子、壬生町通町＊、高根沢町石末＊
・群馬県 ：邑楽町中野＊
・埼玉県 ：加須市騎西＊、加須市北川辺＊、加須市大利根＊、春日部市粕壁＊、久喜市下早見、宮代町笠原＊
【震度3】
・茨城県 ：水戸市千波町＊、水戸市内原町＊、日立市十王町友部＊、土浦市常名、土浦市藤沢＊、茨城古河市長谷町＊、茨城古河市下大野＊、茨城古河市仁連＊、石岡市柿岡、石岡市八郷＊、結城市結城＊、下妻市本城町＊、下妻市鬼怒＊、常総市新石下＊、常総市水海道諏訪町＊、笠間市中央＊、笠間市下郷＊、笠間市笠間＊、取手市寺田＊、つくば市天王台＊、つくば市小茎＊、常陸大宮市北町＊、常陸大宮市野口＊、那珂市福田＊、那珂市瓜連＊、筑西市下中山＊、筑西市門井＊、坂東市岩井、坂東市山＊、かすみがうら市上土田＊、桜川市岩瀬＊、桜川市真壁＊、桜川市羽田＊、つくばみらい市福田＊、小美玉市小川＊、小美玉市堅倉＊、小美玉市上玉里＊、茨城町小堤＊、城里町石塚＊、城里町阿波山＊、城里町小勝＊、八千代町菅谷＊、境町旭町＊
・栃木県 ：宇都宮市塙田＊、宇都宮市旭＊、宇都宮市中里町＊、宇都宮市中岡本町＊、栃木市大平町富田＊、栃木市藤岡町藤岡＊、栃木市都賀町家中＊、栃木市西方町本城＊、栃木市万町＊、佐野市中町＊、佐野市高砂町＊、佐野市田沼町＊、鹿沼市今宮町＊、鹿沼市口粟野＊、日光市瀬川、日光市鬼怒川温泉大原＊、日光市湯元＊、日光市足尾町中才＊、日光市芹沼＊、日光市日蔭＊、日光市藤原庁舎＊、小山市神鳥谷＊、小山市中央町＊、真岡市田町＊、真岡市荒町＊、大田原市湯津上＊、矢板市本町＊、那須塩原市塩原庁舎＊、栃木さくら市氏家＊、栃木さくら市喜連川＊、下野市大松山＊、上三川町しらさぎ＊、茂木町茂木＊、市貝町市塙＊、芳賀町祖母井＊、野木町丸林＊、塩谷町玉生＊
・群馬県 ：前橋市堀越町＊、前橋市粕川町＊、桐生市織姫町、桐生市元宿町＊、桐生市黒保根町＊、桐生市新里町＊、伊勢崎市西久保町＊、伊勢崎市東町＊、太田市西本町＊、太田市浜町＊、太田市大原町＊、沼田市西倉内町、沼田市白沢町＊、沼田市利根町＊、館林市美園町＊、館林市城町＊、渋川市吹屋＊、渋川市赤城町＊、みどり市大間々町＊、板倉町板倉、群馬明和町新里＊、千代田町赤岩＊、大泉町日の出＊
・埼玉県 ：さいたま北区宮原＊、さいたま大宮区天沼町＊、さいたま大宮区大門＊、さいたま見沼区堀崎＊、さいたま中央区下落合＊、さいたま浦和区高砂、さいたま南区別所＊、さいたま緑区中尾＊、さいたま岩槻区本丸＊、熊谷市桜町、熊谷市宮町＊、熊谷市大里＊、熊谷市妻沼＊、熊谷市江南＊、川口市中青木分室＊、川口市青木＊、行田市本丸＊、行田市南河原＊、加須市三俣＊、本庄市児玉町、東松山市松葉町＊、春日部市金崎＊、春日部市谷原新田＊、羽生市東＊、鴻巣市中央＊、鴻巣市川里＊、鴻巣市吹上富士見＊、深谷市岡部＊、草加市高砂＊、越谷市越ヶ谷＊、戸田市上戸田＊、桶川市泉＊、久喜市青葉＊、久喜市菖蒲＊、久喜市栗橋＊、久喜市鷲宮＊、北本市本町＊、幸手市東＊、白岡市千駄野＊、滑川町福田＊、川島町下八ツ林＊、埼玉美里町木部＊、杉戸町清地＊
・福島県 ：白河市表郷＊、白河市大信＊、玉川村小高＊
・千葉県 ：野田市鶴奉＊、野田市東宝珠花＊、鎌ケ谷市新鎌ケ谷＊
・東京都 ：東京文京区大塚＊、東京北区神谷＊
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：11月27日08:33頃
・震源地 ：茨城県南部(北緯36.1度、東経139.9度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M5.0(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・茨城県 ：笠間市石井＊、筑西市舟生、坂東市馬立＊、坂東市役所＊
・栃木県 ：宇都宮市明保野町、足利市大正町＊、栃木市旭町、栃木市岩舟町静＊、佐野市葛生東＊、鹿沼市晃望台＊、日光市今市本町＊、真岡市石島＊、下野市田中＊、下野市笹原＊、益子町益子、壬生町通町＊、高根沢町石末＊
・群馬県 ：邑楽町中野＊
・埼玉県 ：加須市騎西＊、加須市北川辺＊、加須市大利根＊、春日部市粕壁＊、久喜市下早見、宮代町笠原＊
【震度3】
・茨城県 ：水戸市千波町＊、水戸市内原町＊、日立市十王町友部＊、土浦市常名、土浦市藤沢＊、茨城古河市長谷町＊、茨城古河市下大野＊、茨城古河市仁連＊、石岡市柿岡、石岡市八郷＊、結城市結城＊、下妻市本城町＊、下妻市鬼怒＊、常総市新石下＊、常総市水海道諏訪町＊、笠間市中央＊、笠間市下郷＊、笠間市笠間＊、取手市寺田＊、つくば市天王台＊、つくば市小茎＊、常陸大宮市北町＊、常陸大宮市野口＊、那珂市福田＊、那珂市瓜連＊、筑西市下中山＊、筑西市門井＊、坂東市岩井、坂東市山＊、かすみがうら市上土田＊、桜川市岩瀬＊、桜川市真壁＊、桜川市羽田＊、つくばみらい市福田＊、小美玉市小川＊、小美玉市堅倉＊、小美玉市上玉里＊、茨城町小堤＊、城里町石塚＊、城里町阿波山＊、城里町小勝＊、八千代町菅谷＊、境町旭町＊
・栃木県 ：宇都宮市塙田＊、宇都宮市旭＊、宇都宮市中里町＊、宇都宮市中岡本町＊、栃木市大平町富田＊、栃木市藤岡町藤岡＊、栃木市都賀町家中＊、栃木市西方町本城＊、栃木市万町＊、佐野市中町＊、佐野市高砂町＊、佐野市田沼町＊、鹿沼市今宮町＊、鹿沼市口粟野＊、日光市瀬川、日光市鬼怒川温泉大原＊、日光市湯元＊、日光市足尾町中才＊、日光市芹沼＊、日光市日蔭＊、日光市藤原庁舎＊、小山市神鳥谷＊、小山市中央町＊、真岡市田町＊、真岡市荒町＊、大田原市湯津上＊、矢板市本町＊、那須塩原市塩原庁舎＊、栃木さくら市氏家＊、栃木さくら市喜連川＊、下野市大松山＊、上三川町しらさぎ＊、茂木町茂木＊、市貝町市塙＊、芳賀町祖母井＊、野木町丸林＊、塩谷町玉生＊
・群馬県 ：前橋市堀越町＊、前橋市粕川町＊、桐生市織姫町、桐生市元宿町＊、桐生市黒保根町＊、桐生市新里町＊、伊勢崎市西久保町＊、伊勢崎市東町＊、太田市西本町＊、太田市浜町＊、太田市大原町＊、沼田市西倉内町、沼田市白沢町＊、沼田市利根町＊、館林市美園町＊、館林市城町＊、渋川市吹屋＊、渋川市赤城町＊、みどり市大間々町＊、板倉町板倉、群馬明和町新里＊、千代田町赤岩＊、大泉町日の出＊
・埼玉県 ：さいたま北区宮原＊、さいたま大宮区天沼町＊、さいたま大宮区大門＊、さいたま見沼区堀崎＊、さいたま中央区下落合＊、さいたま浦和区高砂、さいたま南区別所＊、さいたま緑区中尾＊、さいたま岩槻区本丸＊、熊谷市桜町、熊谷市宮町＊、熊谷市大里＊、熊谷市妻沼＊、熊谷市江南＊、川口市中青木分室＊、川口市青木＊、行田市本丸＊、行田市南河原＊、加須市三俣＊、本庄市児玉町、東松山市松葉町＊、春日部市金崎＊、春日部市谷原新田＊、羽生市東＊、鴻巣市中央＊、鴻巣市川里＊、鴻巣市吹上富士見＊、深谷市岡部＊、草加市高砂＊、越谷市越ヶ谷＊、戸田市上戸田＊、桶川市泉＊、久喜市青葉＊、久喜市菖蒲＊、久喜市栗橋＊、久喜市鷲宮＊、北本市本町＊、幸手市東＊、白岡市千駄野＊、滑川町福田＊、川島町下八ツ林＊、埼玉美里町木部＊、杉戸町清地＊
・福島県 ：白河市表郷＊、白河市大信＊、玉川村小高＊
・千葉県 ：野田市鶴奉＊、野田市東宝珠花＊、鎌ケ谷市新鎌ケ谷＊
・東京都 ：東京文京区大塚＊、東京北区神谷＊
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