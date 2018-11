2018年も後わずかになりましたが、、本稿では、12月に発売予定となっている日本&北米の注目タイトルをピックアップしてご紹介します。『ジャストコーズ4』発売日:4日(US)/6日(JP) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:アグレッシブ・アクションアドベンチャーURL:http://www.jp.square-enix.com/jc4/『奪われし玉座:ウィッチャーテイルズ』発売日:4日(JP/US) 機種:PS4/XB1 ジャンル:カードバトルRPGURL:https://www.playgwent.com/ja/『Subnautica』発売日:4日(US) 機種:PS4/XB1 ジャンル:海洋サバイバルアドベンチャーURL:https://unknownworlds.com/subnautica/『Persona: Endless Night Collection』発売日:4日(US) 機種:PS4/Vita ジャンル:サウンドアクションURL:https://atlus.com/personadancing/『Mutant Year Zero: Road to Eden』発売日:4日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:ストラテジーアドベンチャーURL:https://www.mutantyearzero.com/『Override Mech City Brawl』発売日:4日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:対戦アクションURL:http://www.overridegame.com/『Monster Boy and the Cursed Kingdom』発売日:4日(US) 機種:PS4/XB1/NSW ジャンル:アクションURL:http://www.monsterboy.com/『ギア・クラブ アンリミテッド2』発売日:4日(US)/13日(JP) 機種:NSW ジャンル:レーシングURL:http://www.3goo.co.jp/gear-club-unlimited2/『THE LAST REMNANT Remastered』発売日:6日(JP/US) 機種:PS4 ジャンル:RPGURL:https://www.jp.square-enix.com/thelastremnant/『Jagged Alliance Rage』発売日:6日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:シミュレーションRPGURL:https://handy-games.com/en/games/jagged-alliance-rage/『Kenshi』発売日:6日(JP/US) 機種:PC ジャンル:オープンワールドRPGURL:https://lofigames.com/ja/『バトルプリンセス マデリーン』発売日:6日(US)/20日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:2Dアクション・アドベンチャーURL:http://www.3goo.co.jp/battle-princess-madelyn/『LITTLE FRIENDS -DOGS&CATS-』発売日:6日(JP) 機種:NSW ジャンル:ペット育成シミュレーションURL:https://www.imagineer.co.jp/package_game/pet/『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』発売日:7日(JP/US) 機種:NSW ジャンル:対戦型アクションURL:https://www.smashbros.com/ja_JP/『PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS』発売日:7日(JP/US) 機種:PS4 ジャンル:シューティングURL:https://www.pubg.com/ja/『塊魂アンコール』発売日:7日・20日(JP/US) 機種:PC/NSW ジャンル:転がして大きくするゲームURL:https://encore.katamaridamacy.jp/『Hello Neighbor Hide & Seek』発売日:7日(US) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:ステルスアドベンチャーURL:https://www.helloneighborgame.com/hideandseek『VerticalFall 垂直降下』発売日:10日(JP) 機種:PC ジャンル:アクションアドベンチャーURL:http://www.matre.jp/VF/VF_index.html『Earth Defense Force 5』発売日:11日(US) 機種:PS4 ジャンル:3DアクションシューティングURL:https://www.d3p.co.jp/edf5_en/『S.O.N』発売日:11日(US) 機種:PS4 ジャンル:サイコロジカルホラーURL:https://www.redgstudios.com/s-o-n『Kingdom: Two Crowns』発売日:11日(US) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:防衛ストラテジーURL:https://www.kingdomthegame.com/『Insurgency: Sandstorm』発売日:12日(US) 機種:PC ジャンル:FPSURL:http://www.insurgency-sandstorm.com/『GOD EATER 3』発売日:13日(JP) 機種:PS4 ジャンル:ドラマティック討伐アクションURL:https://ge3.godeater.jp/『JUDGE EYES:死神の遺言』発売日:13日(JP) 機種:PS4 ジャンル:リーガルサスペンスアクションURL:http://ryu-ga-gotoku.com/judgeeyes/『ダイダロス:ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデンジャズ』発売日:13日(JP) 機種:PC/PS4/NSW ジャンル:推理アドベンチャーURL:http://www.arcsystemworks.jp/jinguji/daedalus/『PEACH BALL 閃乱カグラ』発売日:13日(JP) 機種:NSW ジャンル:爆乳ハイパーピンボールURL:https://senrankagura.marv.jp/series/peach/『ボーダーランズ2 VR』発売日:14日(JP/US) 機種:PS4 ジャンル:VR専用RPGシューターURL:https://borderlands.com/ja-JP/12月後半は次ページで!『Blade Fury』発売日:18日(US) 機種:PC ジャンル:アクションURL:http://www.thenextstudio.net/bladedfury/『ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島』発売日:20日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:ブロックメイクRPGURL:http://www.dragonquest.jp/builders2/『鬼武者』発売日:20日(JP) 機種:PS4/XB1/NSW ジャンル:戦国サバイバルアクションURL:http://www.capcom.co.jp/onimusha/『勇者ネプテューヌ 世界よ宇宙よ刮目せよ!! アルティメットRPG宣言!!』発売日:20日(JP) 機種:PS4 ジャンル:ねぷねぷ2D・RPGURL:https://www.compileheart.com/neptune/yu-shanep/『ウォーハンマー 40,000:Inquisitor-Martyr』発売日:20日(JP) 機種:PS4 ジャンル:アクションRPGURL:http://www.o-amuzio.co.jp/games/warhammer40k/『√Letter ルートレター Last Answer』発売日:20日(JP) 機種:PS4/Vita/NSW ジャンル:ミステリーアドベンチャーURL:http://www.r-letter.com/『Rainbow Skies』発売日:20日(JP) 機種:PS4/Vita ジャンル:シミュレーションRPGURL:https://nippon1.jp/consumer/indie_spirits/rainbow_skies/『くにおくん ザ・ワールド クラシックスコレクション』発売日:20日(JP) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:クラシックゲーム集URL:http://kuniokun.jp/the_world/『THE なめこのパズル 〜なめこ大繁殖〜』発売日:20日(JP) 機種:NSW ジャンル:パズルURL:https://www.d3p.co.jp/switch/nameko/『Fit Boxing』発売日:20日(JP) 機種:NSW ジャンル:エクササイズURL:https://www.imagineer.co.jp/package_game/fitboxing/『ディアブロ III エターナルコレクション』発売日:27日(JP) 機種:NSW ジャンル:アクションRPGURL:https://us.diablo3.com/ja/switch『真・三國無双7 with 猛将伝 DX』発売日:27日(JP) 機種:NSW ジャンル:タクティカルアクションURL:http://www.gamecity.ne.jp/smusou7m/dx/『GO VACATION』発売日:27日(JP) 機種:NSW ジャンル:リゾートツアー体験ゲームURL:https://af2gc.bn-ent.net/『マリオ&ルイージRPG3 DX』発売日:27日(JP) 機種:3DS ジャンル:RPGURL:https://topics.nintendo.co.jp/c/article/52552a9b-ac34-11e8-b123-063b7ac45a6d.html以上、12月に発売予定となっている注目新作タイトルのピックアップでした。