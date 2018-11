[★★★★☆4.02/レビュー数:158件]

『野火』などの塚本晋也監督が時代劇に初挑戦し、池松壮亮、蒼井優が共演する。鎖国により平和が続いていた国内が、開国するか否かで大きく揺れ動いていた江戸時代末期。江戸近郊の農村を舞台に、時代の波に翻弄されるひとりの浪人と彼に関わる人々を通して、生と死の問題に迫る衝撃作。

[★★★★☆4.20/レビュー数:144件]

今から40年前、約30分もカットされた短縮版で公開されて以来、複雑な権利問題で日本では再公開もDVD発売もできなかった1970年代屈指の超大作『恐怖の報酬』オリジナル完全版が遂に日本再上陸。ニトログリセリンを積んだトラックに乗る男たちに待ち受ける運命を映し出す。

[★★★★☆4.48/レビュー数:42件]

2018年11月にデビュー40周年を迎える、竹内まりやのライブを映像化した音楽ドキュメンタリー作品。貴重なライブ映像や、インタビュー映像、78年のデビューアルバムをレコーディングした思い出の地、ロサンゼルスで新たに撮影された映像なども盛り込まれる。

9作品がランクインする中、竹内まりやを追った音楽ドキュメンタリー『souvenir the movie 〜Mariya Takeuchi Theater Live〜』が初日満足度1位を獲得。

「名曲のオンパレード」「選曲、構成、音響などはさすが素晴らしい映画に作り上げられている」「竹内まりやと山下達郎のハーモーニーをこの映画で堪能」「世代なら観るべき」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国外作品では、『恐怖の報酬 オリジナル完全版』が最上位にランクインする結果となりました。

興行通信社調べ、2018年11月24日〜11月25日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動

1位(NEW)『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生​』[11月23日公開]

2位(↓)『ボヘミアン・ラプソディ』[11月9日公開]

3位(↑)『スマホを落としただけなのに』[11月2日公開]

4位(↓)『人魚の眠る家』[11月16日公開]

5位(↓)『ヴェノム』[11月2日公開]

6位(↓)『ういらぶ。』[11月9日公開]

7位(↓)『映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ』[10月27日公開]

8位(↓)『Burn the Stage : the Movie​』[11月15日公開]

9位(↑)『日日是好日​』[10月13日公開]

10位(NEW)『souvenir the movie 〜Mariya Takeuchi Theater Live〜』[11月23日公開]

■初日満足度ランキングとは

Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

※本ランキングは公開日から11月26日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から11月26日までのレビュー数(Mark!数)が30件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。※本記事に掲載されているFilmarksユーザーのレビューは2018年11月26日時点のものです。

