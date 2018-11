このほど米ルイジアナ州に住む一組の夫婦が、思わぬ幸運を手にした。以前購入した 宝くじ チケットで、2億円超の当選をしていたことが判明したのだ。『ABC News』『TODAY』などが伝えている。ルイジアナ州マンデビルに暮らすハロルド・エーレンバーグさんとティナさん夫妻は、間もなくやってくる感謝祭に家族を迎え入れるため、家の掃除をしていた。その時、過去に購入したルイジアナ州宝くじチケットが寝室用ランプのそばに置きっ放しであることに気付いた。チケットの当選発表日は6月6日であり、夫妻は今更ながら宝くじのサイトで番号を確認した。すると、なんと180万ドル(約2億300万円)もの大金に当選していることがわかった。にわかには信じられず、夫妻は何度もチケットの数字を確認したりホットラインへ電話をして数回にわたり数字を読み上げたりするなどして、当選が間違いないことを知った。しかし当選申請の有効期限が2週間後に迫っていることに気付き、宝くじの事務所にすぐに駆けつけたい心境になったが、あいにくその日は土曜日で事務所は閉まっていた。はやる気持ちを抑えながらも、一方で「やはり何かの間違いでは」という不安が夫妻を襲ったが、事務所に行って確認すると間違いなく180万ドルが当選しており、夫妻は歓喜した。州と連邦税を支払ったほか、この当選チケットを売った販売会社への1%の支払い(約200万円)を差し引いた金額1,274,313ドル(約1億4,400万円)を手にした夫妻は、「大きな買い物も旅行も予定していないし、このお金はリタイアするまで貯金しておくよ」と話している。なお、ルイジアナ州で宝くじに当選した場合、受け取りの申請期間は当選発表から180日以内となっている。画像は『ABC News 2018年11月21日付「Thanksgiving surprise: Couple finds $1.8 million jackpot-winning lottery ticket while cleaning up their home」(Louisiana Lottery)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)