展覧会『EXHIBITION / TOSHIAKI TOYODA“ MOVIE STILLS FROM TOSHIAKI TOYODA FILMS 1998 - 2018”』が、12月15日から京都・MEDIA SHOP galleryで開催される。今年3月に閉館し、現在移転準備中の京都・京都みなみ会館が主催する同展は、今年に監督生活20周年を迎えた豊田利晃の全監督作品のスチール写真をまとめた作品集『MOVIE STILLS FROM TOSHIAKI TOYODA FILMS 1998-2018』の刊行を記念して東京、福岡で行なわれた展覧会の巡回展。松田龍平、新井浩文、渋川清彦、瑛太らの現場での表情や各時代の写真家が撮影現場を捉えた写真作品、台本、衣装などを展示するほか、会期中にはトークイベントの開催も予定している。同日12月15日から京都・出町座では、豊田監督の最新作『泣き虫しょったんの奇跡』を上映。さらに12月23日には展覧会を記念した上映イベント『京都みなみ会館 presents“Directed by 豊田利晃”』を京都・京都教育文化センターで開催する。同イベントでは『青い春』を含む3作品の上映に加え、ゲストを迎えたトーク企画を予定。