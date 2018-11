映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』スペシャルファンナイトが22日、都内・豊洲PITにて行われ、エディ・レッドメインらが参加した。

大歓声で迎えられる中、エディは「言葉を失うっていうのは、こういうことなんだね!初めて体感した出来事だよ!」とファンの熱狂ぶりに感激。続けて、「この映画とともに世界中を旅してきたけど、日本でみんなに会えることをずっと心待ちにしていたよ。みんなの情熱的な愛に本当に感謝しているよ!」とファンへ感謝の気持ちを伝えた。

会場にいるファンからキャスト陣へ直接質問を投げかけられる貴重な機会が。アリソンへ「クイニーにとって重要なキーワードを一つ聞きたいです!」と聞くと、アリソンは「“欲望”でしょうか」とにっこり。ファンから期待の声が上がる。

また、河童のマスクをかぶったファンからは「エディさんが河童好きと聞いたのですが、僕僕…アリですか?」と聞くと、エディから「一生河童で居てくれるかい?次の映画に出て欲しいね!」とのファンサービスが。ファンは「オフコース!」と歓喜の声をあげていた。

さらに、「好きな日本食は?」との声に、エディは「本当に好きで、いつも太って帰るんだよ!寿司でしょ、たい焼きに、ラーメン…この前食べたしゃぶしゃぶもね!すごく美味しかったよ!」と興奮しきりに話す。それを聞いたファンは「全部食べたいです!」と歓喜のあまり感涙していた。

今回のツアーで世界各国を回ったキャスト陣。中でも「魔法界のような国はあった?」と聞かれると、アリソンは「日本は…魔法みたい!」と流暢な日本語を披露。「日本は本当に魔法のような国。本当に温かく迎えてくれるし、文化も食も素晴らしいわ!」と笑みをこぼしていた。

さらに、ニュートとティナの恋模様についてハリー杉山から質問が及ぶと、エディはキャサリンの表情を覗き込むも、キャサリンは手でエディの顔を隠して見せ、可愛らしいやり取りに会場は熱狂の渦に。キャサリンは「言葉で表現するのは難しいわ。かなり複雑な関係なの(笑)ティナはニュートが他の人と結婚しちゃったと思っているの。もしそうだとしたら、ティナは喜ぶべき?」と言い、ファンからは「ノー!!」と歓声が上がっていた。

また、ハリー杉山から「ダンブルドアの色気はどこから?その魅力は?」と聞かれたジュードは、シャツを少しはだけさせながら「わからないよ(笑)」と頬を赤らめる。続けて、「DNAじゃないかな?」と照れ笑いを浮かべると、ファンから黄色い歓声が上がった。

イベントでは、事前にTwitterで募った質問に答えるコーナーや、キャスト陣のサインが入ったポスターやファンタビグッズのプレゼント抽選会が行われるなど、熱気が冷めやらぬ中、イベントは幕を閉じた。

来日ゲスト:エディ・レッドメイン(ニュート役)、ジュード・ロウ(ダンブルドア役)、キャサリン・ウォーターストン(ティナ役)、アリソン・スドル(クイニー役)、ダン・フォグラー(ジェイコブ役)、クローディア・キム(ナギニ役)

映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』は11月23日(金・祝)より全国公開

