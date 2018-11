カプコンの人気ゲーム「モンスターハンター」をもとにした実写映画「モンスターハンター/Monster Hunter(原題)」のファーストルックがソニー・ピクチャーズ公式Twitterで解禁された。

解禁されたファーストルックには、本作の主人公を演じるミラ・ジョヴォヴィッチ扮するアルテミスと、大剣を背負った“ザ・ハンター”役のトニー・ジャーが砂漠を駆ける姿が映し出されている。トニー・ジャー演じる“ザ・ハンター”はその名にふさわしく毛皮を身につけ、大きな弓を左手に、巨大な剣を右肩に担いでいるのが確認できる。

「IGN」が解禁したあらすじによれば、モンスターが支配する別の世界に飛ばされたアルテミスが、その巨大な力を前にして決死の戦いを強いられるが、その圧倒的な強さを誇る敵に立ち向かう術を知る謎の男とチームを組むことで戦いに挑んでいく物語が展開されるようだ。

現在、南アフリカで撮影中の本作の監督を務めるのは、『バイオハザード』シリーズで知られるポール・W・S・アンダーソン。ミラ・ジョヴォヴィッチ、トニー・ジャーに加え、ロン・パールマン、ミーガン・グッド、T.I.らが共演する。

Official first look at Milla Jovovich as Artemis and Tony Jaa as The Hunter in MONSTER HUNTER, in production now. #MonsterHunterMovie pic.twitter.com/PWZvFvVkQ0

— Sony Pictures (@SonyPictures) 2018年11月20日