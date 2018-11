by Mike Mozart1998年11月21日にNINTENDO64向けのアクションゲームとして発売された「 ゼルダの伝説 時のオカリナ」が、発売から20周年を迎えました。そんな記念すべきタイミングで、ゲームメディアのIGNが「ゼルダの伝説時のオカリナについて、あなたが知らない10個の秘密」をまとめています。10 The Legend of Zelda: Ocarina of Time Secrets You've Probably Never Heard Of - IGNhttps://www.ign.com/articles/2018/11/21/10-the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-secrets-youve-probably-never-heard-of◆01:ドドンゴの洞窟にある溶岩の滝の秘密「ゼルダの伝説 時のオカリナ」の子ども時代にリンクが訪れることになるダンジョンのひとつが、「ドドンゴの洞窟」です。ここには2体のリザルフォスと戦うこととなる部屋があり、この部屋には溶岩の滝が流れています。部屋の南東の角にある溶岩の滝の後ろには隠されたスペースが存在しており、溶岩に向かってジャンプすると小さな部屋に入ることができるとのこと。ただし、この部屋の中には回復用のハートがひとつあるだけで、他に隠しアイテムなどはないそうです。◆02:ガノン城の妖精たちリンクとガノンドロフの最終決戦の地となる「ガノン城」には、ゼルダの伝説 時のオカリナの中で最も挑戦的で抑圧的な場所があります。その隠し部屋は、多くの敵と仕掛けが存在するガノン城で、少しでも主人公の役に立てばということなのか、妖精とアイテムを販売してくれるアキンドナッツが存在する模様。この部屋はガノン城へと通じる橋の下に存在しており、偽の壁に隠されているとのことですが、作中でゲットできる「まことのメガネ」を使えば入口が見えるようになっているそうです。◆03:城下町の裏通りに現れる兵士「ゼルダの伝説 時のオカリナ」の、ハイラル城の城下町にある裏通りに現れる兵士(死の兵士とも呼ばれる)は、時間にとても厳しいNPCで、プレイ中たった1度しか会う機会がないそうです。死の兵士に出会うには、3つの精霊石を集めた後、時の神殿へ向かう前に城下町の裏通りへ赴く必要があります。プレイヤーは死の兵士が通り過ぎる前に一度だけ会話することが可能。死の兵士は「ガノンドロフが王家を裏切り、ゼルダ姫は城から逃げた」と語ってくれるそうです。さらに、プレイヤーに時の神殿で時のオカリナを入手すれば冒険を続けられる、とアドバイスしてくれる模様。その死の兵士と会話する様子を収めたムービーは以下からチェックできます。Zelda: Ocarina of Time. The dying soldier in "Back Alley" - YouTube◆04:炎の神殿でカカシの歌ゼルダの伝説 時のオカリナでは、オカリナでさまざまな曲を吹くことが可能。そんなオカリナで演奏可能な曲のひとつである「カカシの歌」を吹くと、特定の場所でカカシが出現するようになります。リンクが大人時代に訪れることとなるダンジョンのひとつである「炎の神殿」にもカカシの歌でカカシを出現させられるエリアがあります。炎の神殿3階の大岩が転がる迷路でカカシを召喚することが可能となっており、そこから上階にある隠し部屋に侵入する様子は以下のムービーで確認できます。How to Get to the "Hidden" Room on the Top Floor of the Fire Temple - YouTube◆05:キングゾーラのキスゼルダの伝説シリーズでは、大妖精がリンクに熱烈なキスをするのがシリーズのお決まりの一つとなっています。しかし、時のオカリナでは大妖精の他にキングゾーラからも熱烈なキスをもらうことが可能です。大人時代、リンクがゾーラの泉へ向かうとキングゾーラが赤い氷でかたまっています。これを青い炎で溶かし、ゾーラの服をゲットするというのが通常の攻略手順なのですが、ここで赤い氷を溶かす前にショップでゾーラの服を入手しておくと、キングゾーラからキスのプレゼントをもらうことが可能となります。実際にゾーラの服を入手した状態でキングゾーラの赤い氷を溶かす様子は以下のムービーで見ることができます。Zelda Ocarina of Time 3D - King Zora's hidden message - YouTube◆06:ビッグポウの魂時のオカリナでは、妖精や薬、牛乳といった冒険に役立つアイテムを空きびんの中に入れることができます。ゲーム中に登場する「ビッグポウの魂」もびんに詰めることができるアイテムのひとつ。このビッグポウの魂は、城下町にいるゴーストショップの主人に売るくらいしか使い道がないアイテムと思われがちですが、リンクがこれを飲むとライフが減ったり回復したり、一気にたくさんのライフが回復することもあるそうです。◆07:氷の矢の使い道時のオカリナで登場する「氷の矢」は、リンクが使用できる矢の一種で、攻撃用の武器としてもダンジョンの仕掛けを解くためのカギとしても使えるアイテムです。闇の神殿で登場するボスキャラクターの「ボンゴボンゴ」との戦闘時、片手を氷の矢で凍らせると、ボンゴボンゴはもう片方の手で氷を砕こうとします。そこで凍っていない方の手を弓矢で攻撃すると、すぐにボンゴボンゴが目の前に現れ、攻撃し放題となるそうです。氷の矢を使ってボンゴボンゴと戦うシーンは以下のムービーで見られます。ムービーの3分辺りから、片方の手を氷の矢、もう片方の手を通常の矢で攻撃した場合が見られるようになっています。Zelda Ocarina of Time Three Heart Speed Run Special Episode 5: Bongo Bongo Ice Arrows - YouTube◆08:Critical Wiggle「Critical Wiggle」は、ゼルダの伝説 時のオカリナの中に隠されたメカニズムのひとつ。時のオカリナでは。プレイヤーのライフが少なくなってピンチの状態に陥った場合、ゲームがプレイヤーによる入力方向をランダムで無効にするというメカニズムが採用されており、これをファンたちが「Critical Wiggle」と呼んだわけです。ほとんどのプレイヤーはこの軽微な違いに気づくことはありませんが、一部のユーザーはこの異変に気付いており、以下のような「Critical Wiggle」を検証するムービーを公開していました。DannyB explaining Critical Wiggle - Twitch◆09:Power Crouch Stab「Power Crouch Stab(PCS)」も、ゲーム内のメカニズムのひとつを非公式に呼称したものです。NINTENDO64版の時のオカリナでは、「かがみ突き(かがんだ状態で突き攻撃を行うこと)」にダメージ値が割り振られていなかったため、最後に実行したリンクの攻撃のダメージ値がそのまま適用されました。そのため、リンクがマスターソードでジャンプ攻撃を行ったあとにかがみ突きを放つと、ジャンプ攻撃と同様のダメージ値の攻撃を手軽に繰り出せるようになってしまうわけです。PCSは片手剣だけでなく「ダイゴロン刀」や「巨人のナイフ」といった両手剣でも繰り出すことができたため、有用なテクニックとしてゲームの攻略時間を競うスピードランナーなどに愛されましたが、3DS版では修正されて使えなくなってしまったそうです。MM: Power Crouch Stab - Attack Damage - YouTube◆10:ゲルド族の服の色を変えるゲームの後半、リンクは「ゲルドの谷」にある壊れた橋を修復するために、「ゲルドの砦」に捕まっている大工を解放しなければいけません。大工全員を助けると、ゲルド族からゲルドの会員証を入手できるのですが、この時出現するゲルド族はリンクと同じ色の服を身にまとって出現します。よって、いつもの服からゾーラの服やゴロンの服に着替えることで、ゲルド族の服の色を変化させられるわけです。OoT: Gerudo color changing glitches - YouTube