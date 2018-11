「絶体絶命都市4Plus」発売記念 twitterリツイートキャンペーンお知らせ



キャンペーン期間中に、絶体絶命都市公式ツイッター(@zz_granzella)をフォローし、キャンペ ーン用の告知ツイートをリツイートしてください。それぞれのリツイート数を達成するごとに、ゲーム内で使えるリュックアイテムやコンパスを全員にプレゼントします。(達成したリツイート数に応じて、12月下旬のアップデートにて対応予定)ぜひ、参加してゲーム内で使えるリュックアイテムやコンパスをもらおう!



発売記念 twitter キャンペーンツイート概要

プレゼント: 250 リツイート達成 絶体絶命リュック(リュックアイテム)

500 リツイート達成 次元戦闘機コンパス(コンパス)

1,000 リツイート達成 薪と背負子(リュックアイテム)

2,500 リツイート達成 天使の羽(リュックアイテム)

5,000 リツイート達成 タンス(リュックアイテム)

キャンペーン期間:2018年11月21日(水)〜12月3日(月)23:59まで

注意事項:期間中にリツイート達成したアイテムをゲーム内で

取得できるようにいたします。

※2018年12月下旬のアップデートにて対応予定

参加要項:キャンペーン期間中に

1.絶体絶命都市の公式ツイッター(@zz_granzella)をフォローする。

2.キャンペーン告知をリツイートする。

絶体絶命都市公式 Twitter:@zz_granzella https://twitter.com/zz_granzella

キャンペーンツイート:https://twitter.com/zz_granzella/status/1065143235423625217

キャンペーン公式サイト:https://www.zettai-zetsumei.jp/



「絶体絶命都市4Plus」無料ダウンロードコンテンツ配信のお知らせ

「絶体絶命都市4Plus」の発売に合わせまして、ゲーム内で使用できるコスチューム「レオタード(男女)」の配信も開始いたします。





商品名:レオタード(男女)

価格:無料

配信開始日:2018年11月22日配信



「絶体絶命チャンネル」ライブ配信のお知らせ

第4回目の絶体絶命チャンネルは11月22日にエンタバアキバ by WonderGOO(秋葉原)にて、開催する「絶体絶命都市4Plus -Summer Memories-」の発売記念イベントをYouTubeとニコニコ生放送でライブ配信をいたします。



イベント前半のトークショウでは、シリーズ統括プロデューサーの九条一馬が、本作の開発秘話や皆さんから事前に募集した質問にお答えします。イベント後半では、本作のテーマソングや挿入歌を歌うシンガーソングライター飯田舞さんによるミニライブを予定しております。ぜひ、ご覧ください。



絶体絶命チャンネル 第4回(2018年11月22日(木)16:00から配信予定)

YouTube:



ニコニコ生放送:http://live.nicovideo.jp/gate/lv316859882



MC:村井 理沙子(声優)

ゲスト:シンガーソングライター 飯田舞

”絶体絶命都市”シリーズ統括プロデューサー 九条一馬



