『トランスフォーマー』シリーズ初のスピンオフ、映画『バンブルビー』が2019年3月22日(金)に公開される。この度、本作の日本版予告と場面写真が解禁となった。

記念すべきシリーズ初のスピンオフ作品は、シリーズきっての人気キャラクター“バンブルビー”が主人公。作品の舞台は、シリーズ一作目となる『トランスフォーマー』でバンブルビーがサムと出会う以前の1980年代にさかのぼり、これまで語られることのなかったエピソードが初めて明かされる。

バンブルビーが出会う少女チャーリー役に『ピッチ・パーフェクト2』『スウィート17モンスター』のヘイリー・スタインフェルド、監督を『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』で知られるトラヴィス・ナイトが務める。

解禁となった予告は、思春期の少女チャーリー(ヘイリー・スタインフェルド)が廃品置き場で偶然見つけた黄色い車が“バンブルビー”にトランスフォーム(変形)するところから始まる。トランスフォームした本当の姿は2人以外には内緒。秘密を共有する二人には、次第に家族のような友情が芽生える。

シリーズ屈指の人気キャラであるバンブルビーの「ドジだけど優しい」、まるで子供のような可愛さ全開の魅力に加えて、シリーズの真骨頂“トランスフォームシーン”をはじめとした迫力のアクションシーンも満載だ。

映画『バンブルビー』は2019年3月22日(金)より全国公開

(C)2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. HASBRO, TRANSFORMERS, and all related characters are trademarks of Hasbro. (C)2018 Hasbro. All Rights Reserved.

