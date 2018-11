ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、発熱綿とオーガニックコットンをブレンドし気持ちいい着心地を追求した、ディズニーデザインの「あったかインナー・綿混長袖」の紹介をします☆

価格:1,490円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

販売店舗:ベルメゾンディズニーファンタジーショップ

クルーネックタイプのディズニー柄のあったかインナー。

吸湿性のある綿混素材を使用しているので汗ばんでも快適で、着ぶくれしにくいことも使いやすさのポイントです!

エアコン対策、季節の変わり目、一年中の冷え対策にもオススメ。

さらに、品質表示がプリントなのでチクチクしないのもうれしいですね。

デザインは全部で7種類。

ボーダー柄がオシャレな「ミッキーモチーフ」のデザイン☆

裾や袖のミッキーモチーフが可愛いアクセントになっています。

杢グレーを基調とした『トイ・ストーリー』のデザイン☆

デフォルメタッチで描かれたキャラクターたちが目をひきます。

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.