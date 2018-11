お皿にこだわるなら、当然スプーンも。食材をすくって口に運ぶ瞬間、その形状が味に与える影響は思っている以上に大きい。そんな食べやすく、おいしさも上がるような美しいスプーンたちを紹介。鈍く輝く、カレーを食べるために作られたそのフォルムに、オトコの所有欲まで満たしてくれるだろう。Made in TSUBAMEの実力藤巻百貨店【Made in TSUBAME】カレースプーン価格:972円日本を代表する金属加工の街、新潟県燕市。燕エリアで製造されたカトラリーや酒類の安全性を認証する制度「Made in TSUBAME」認証のスプーン。流線型のシルエットは皿に置いた時にも、食べている時さえも美しい。カレーをすくった時にルーと米の配合が最も美しくなるよう調整が繰り返されたというこだわりぶりに脱帽。見た目でわかるすくいやすさLUCKYWOODマリエッタシリーズ 5pc.カレースプーンセット価格:410円右手で持った時にスプーンの皿の内側にはほぼカーブがなく、外側は丸みを帯びた形状になっている。そのためすくいやすく、すくったものをこぼしづらい。機能的でそれ以上に見た目が美しいスプーン。18-8ステンレス製で口当たりもよく、デザインも相まって特別感のある仕上がりだ。左利きの人は使いづらいので注意。究極の薄さで食べやすさを追求燕物産スマートスプーンL価格:550円スプーンの皿の厚みはわずか1mm。皿を薄くすること、細長くすることで口を大きく開けることなくカレーを食べられる優れもの。細い分すくえる量が減ってしまいそうだが、皿部分が長いのでたくさんすくえる。鏡面仕上げのステンレスは見た目も美しく高級感がある。チャーハンやどんぶりをすくって食べるのにも便利。カレーを「キャリー」しやすい山崎金属工業カレー賢人「キャリ」価格:1350円ティアドロップ型でカレーをすくったときに、ルー・具材・ライスが黄金比率になるよう計算されている。口当たりが優しく、滑らかで口の中に入れた時に主張しすぎることがない。平べったいから具材のカットにも中川政七商店カレーのためのスプーン価格:864円一般的なスプーンと比べてくぼみが浅くなっているのが大きな特徴。ライスがすくいやすく、具材をカットするのにも使いやすい。平たく仕上げた先端部が最後のご飯粒まで逃さずすくい取れる。つや消しでシンプルなデザインは日常使いに最適。裏面に入った中川政七商店のマークもポイント。具材を「サク」っとカット山崎金属工業カレー賢人「サクー」価格:1350円スプーン先端がヘラ状になっており、ジャガイモやトンカツなど大きめで硬めの具材もカットしやすい。皿部は業界のタブーとも言える左右非対称ですくったルーを口に流し込みやすい効果がある。カレー賢人シリーズどちらにも共通しているのがハンドル部の工夫。優しく手にフィットしグリップ力を高める曲線と、近年大きくなってきているカレー皿に対応する長さが特徴だ。【世界一美味しいカレーが食べたい】パパもママも子どもも、そしておじいちゃんもおばあちゃんも、みんなカレーが大好きです! たぶんカレーが嫌いな人なんてこの世にいません(断言)。本誌スタッフも当然全員カレー好き。でも、うちは残念ながら食の雑誌ではないので、「このカレーが星3つ」とは決められません。なので、本誌スタッフ全員、自分にとっての世界一美味しいカレーを探しました。皆さん、ぜひこの特集を読んだ後、の舌で確かめてみてください。今回紹介する世界一美味しいカレーの数々を。※『デジモノステーション』2018年12月号より抜粋。text三宅隆