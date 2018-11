11月23日(金・祝)の日本公開に先がけ、アメリカをはじめとした79ヶ国で公開した映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』が、全世界で2億5,320万ドルを記録。前作のオープニング成績を超える大ヒットスタートを切った。

映画公開を前に、本作の舞台となるイギリス・ロンドンや、フランス・パリでプレミアが行われ、大盛り上がりを見せていた本作。11月16日(金・現地時間)からアメリカをはじめとする79ヶ国で公開し、2年前に公開された前作『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』のオープニングの興行収入(2億1,190万ドル)を大幅に上回り、2億5,320万ドルの大ヒットスタート。

また、全米では、4,163スクリーンで封切られ、6,220万ドルの初登場1位を獲得。18ヶ国で記録的なオープニングを飾り、今回から本作の舞台となるフランスをはじめとする、ロシア、ブラジル、ドイツ、メキシコなどを含む43ヶ国では『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』を超えるオープニング成績を記録している。(Box Office Mojo調べ、2018年11月19日(月)時点)

今週末には主人公を演じたアカデミー賞俳優エディ・レッドメインやジュード・ロウをはじめとする豪華キャストが来日。先だって発表された豪華キャスト登壇付き舞台挨拶はわずか3分で完売という人気ぶりを見せている。

映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』は11月23日(金・祝)より全国公開

