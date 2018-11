[★★★☆☆3.84/レビュー数:586件]

東野圭吾の小説を原作にしたミステリー。脳死と診断された娘に最新技術を駆使した延命治療を施す。少女は眠ったまま成長していくが、果たしてその選択が正しかったのか。過酷な運命を背負う先には衝撃の結末が待ち受けていた……。篠原涼子、西島秀俊らが出演。

[★★★★☆3.91/レビュー数:784件]

麻薬紛争をテーマにしたサスペンスアクション『ボーダーライン』の続編。麻薬組織の壊滅に乗り出すCIAの特別捜査官と、麻薬組織に恨みを持つ暗殺者を映し出す。ベニチオ・デル・トロ、ジョシュ・ブローリンらが前作に引き続き出演。

[★★★★☆4.30/レビュー数:82件]

韓国のヒップホップボーイズグループ、BTS(防弾少年団)初のドキュメンタリー映画。約300日間、世界19都市、40公演で55万人を動員したワールドツアーに密着し、ツアー中のメンバーの様子が映し出される。

9作品がランクインする中、人気グループBTSを追ったドキュメンタリー『Burn the Stage : the Movie』が初日満足度1位を獲得。

「音量大きめで流れる音楽が憎い。超いい」「努力と情熱の量がすごい」「密着映像で改めてリアルな裏側を見ると胸がいっぱいになって涙が溢れた」「いち若者としての彼ら、プロとしての彼らの両側面が見られる」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国内作品では、東野圭吾原作のミステリー『人魚の眠る家』が最上位にランクインする結果となりました。

興行通信社調べ、2018年11月17日〜11月18日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動

1位(→)『ボヘミアン・ラプソディ​』[11月9日公開]

2位(→)『ヴェノム』[11月2日公開]

3位(NEW)『人魚の眠る家』[11月16日公開]

4位(→)『スマホを落としただけなのに​』[11月2日公開]

5位(↓)『ういらぶ。』[11月9日公開]

6位(↓)『映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ』[10月27日公開]

7位(NEW)『Burn the Stage : the Movie​』[11月15日公開]

8位(↓)『GODZILLA 星を喰う者​』[11月9日公開]

9位(↓)『旅猫リポート​』[10月26日公開]

10位(NEW)『ボーダーライン:ソルジャーズ・デイ』[11月16日公開]

■初日満足度ランキングとは

Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

※ 前週の初日満足度ランキングをみる 【あわせて読みたい】

※ 【今月の観たい映画No.1は】11月公開映画の期待度ランキングTOP20発表

※ 『銃』村上虹郎×広瀬アリス 混沌とした世界の中でモノクロ“映え”する、うら若き俳優たち【インタビュー】

※ 東野圭吾原作のおすすめ映画17本!社会派サスペンスからラブストーリーまで ※本ランキングは公開日から11月19日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から11月19日までのレビュー数(Mark!数)が30件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。※本記事に掲載されているFilmarksユーザーのレビューは2018年11月19日時点のものです。

(C)2018 BIG HIT ENTERTAINMENT Co.Ltd., ALL RIGHTS RESERVED.、(C)2018 SOLDADO MOVIE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.、(C)2018「人魚の眠る家」 製作委員会、(C)2017 groenlandia s.r.l. / fandango s.p.a.、(C)2018「母さんがどんなに僕を嫌いでも」製作委員会、(C)2017 Scared Sheetless, LLC. All Rights Reserved.、(C)松竹ブロードキャスティング、(C)吉本興業、(C)2017「アウト&アウト」製作委員会