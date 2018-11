人気テレビアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の派生ユニット「Aqours(アクア)」が、11月18日に東京ドームで「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 4th LoveLive! 〜Sailing to the Sunshine〜」Day.2を開催した。

ライブは、「ラブライブ!サンシャイン!!」の音楽を手がける加藤達也率いる浦の星交響楽団による本作のメインテーマ「Main theme of Lovelive! Sunshine!」の生演奏にあわせ、高海千歌役の伊波杏樹らAqoursのメンバーが登壇。1stシングルのリード曲であり、ライブでも定番曲の「君のこころは輝いてるかい?」からスタート。

合間には、浦の星交響楽団の生演奏にあわせて、テレビアニメ版のダイジェスト映像が流れたほか、アニメ第1期で逢田梨香子演じる桜内梨子以外の8人で歌った「想いよひとつになれ」では、逢田も加わった9人バージョンをお披露目。伊波は「みんなのおかげで9人で歌うことができました!」と喜び、「ずっと9人で歌うことが夢でした。また、みんなで歌いたい」と感無量の逢田に、会場からも熱い歓声と拍手が送られた。

(C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

また、「WATER BLUE NEW WORLD」ではメンバーを乗せた巨大船「Aqoursシップ」も登場し、場内の熱量を高めつつ、スペシャルゲストとして、鹿角聖良役の田野アサミ、鹿角理亞役の佐藤日向によるふたり組ユニット「Saint Snow」も合流。「Aqours」と11人体制の合同ユニット「Saint Aqours Snow」として、第2期9話挿入歌「Awaken the power」を歌い上げ、ファンのボルテージも最高潮に。

アンコールでは、告知コーナーも設けられ、さまざまな新情報が明らかとなった。劇場版「ラブライブ!サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow」キービジュアル、舞台となるイタリアで「Aqours」の面々ほか、「Saint Snow」らさまざまなキャラクターが登場する本予告映像が公開。全国での舞台挨拶も決定し、2019年1月4日には静岡・沼津市民文化センターで初日舞台挨拶が行われ、最速先行抽選申し込みが11月19日からスタートする。12月16日には、全9種類のA3クリアポスターが特典の第2弾ムビチケカードが各上映劇場で取り扱いを開始する。価格は1800円(税込み)。なお、12月31日には、TOKYO MXで劇場版公開直前特番も放送予定だ。

19年3月6日には、18年6月〜7月にかけて埼玉、大阪、福岡で開催された「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 3rd LoveLive! Tour〜WONDERFUL STORIES〜」の模様を収録したブルーレイ&DVDも発売される。4月からは「LOVE LIVE! SUNSHINE!! Aqours World LoveLive! ASIA TOUR 2019 」と銘打った「ラブライブ!」シリーズ初となるアジアツアーの開催も決まった。4月6〜7日は台北・TICC、13〜14日は千葉・幕張イベントホール、20〜21日はソウル・KBSアリーナで行われ、このほかにも開催が予定されている。また、6月8日には埼玉・西武メットライフドームで「Aqours」5thライブの開催も決定した。

さらに、19年1月4日からは「Aqours」4thシングル第3回センターポジション総選挙の投票がスタート。期間は1月31日までで、詳細は11月30日に発売の「電撃G'sマガジン1月号」に掲載される。

最後は、メンバーから感謝の気持ちと「また、東京ドームに戻ってきます!!」という力強く宣言し、4thライブテーマソングCDの表題曲「Thank you,FRIENDS!!」で、17、18日と連日に渡って行われた「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 4th LoveLive! 〜Sailing to the Sunshine〜」の幕引きを飾った。

「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 4th LoveLive! 〜Sailing to the Sunshine〜」

11月18日東京ドーム

■セットリスト

01.君のこころは輝いてるかい?

02.Step! ZERO to ONE

03.HAPPY PARTY TRAIN

04.少女以上の恋がしたい

05.青空Jumping Heart

06.ダイスキだったらダイジョウブ

07.Waku-Waku-Week!

08.G線上のシンデレラ

09.想いよひとつになれ(9人バージョン)

10.聖なる日の祈り

11.ジングルベルがとまらない

12.MY 舞☆TONIGHT

13.待ってて愛のうた

14.未熟DREAMER

15.WATER BLUE NEW WORLD

16.キセキヒカル

17.Awaken the power

18.No.10

19.勇気はどこに?君の胸に!

EN1.未来の僕らは知ってるよ

EN2.WONDERFUL STOREIS

EN3.Thank you,FRIENDS!!