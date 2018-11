インドのデリー、ムンバイを本拠地としている航空会社「Air India(エア・インディア)」のフライト中の機内で、このほどビジネスクラスの女性客が酔ってCA(客室乗務員)らに暴言を吐き、目的地の英ヒースロー空港に到着するやいなや逮捕されるというニュースが『The Independent』『The Sun』などで報じられた。11月10日の午後、ムンバイからロンドン・ヒースロー空港に向かっていたエア・インディア131便のビジネスクラスエリアで、女性乗客が酩酊状態となり、CAに暴言を吐く迷惑行為に及んだ。地元メディアによると、この女性客は既にワインのボトルを2本空けていたが、3本目をCAに要求すると拒否されたという。それが原因で逆上した女は、Fワードを連発してCAに食ってかかった。「私は国際犯罪弁護士なのよ! あんたたちロヒンギャ族とか、アジア人のために仕事してんだから! しかもロクに金にもならないのにやってんのよ! なのにあんたたちは私にワインの一杯もサービスできないって言うの!? あんたたちはビジネスクラスの乗客にいつもこんな対応してるわけ!? もし私が金持ちの貪欲なインド人だったら、あんたたちは素直にサービスするんでしょうが! エコノミー客にはもっとマシなサービスしてんじゃないの!? ワインのボトルを寄越しなさいよ!!」酩酊状態の女は女性CAに対して卑猥な言葉で侮辱したほか、発言の一部は人種差別といえるものも含まれていた。国籍など身元の詳細は明かされていないが、女はイギリス英語のアクセントで叫んでいたという。さらに女は、黙って目の前に立つ男性CAに向かって「エア・インディアなんてボイコットしてやるわよ! 私が声をかけて立ち上がれば、こんな航空会社一発で潰れるわ!」と脅しともとれる発言もしていた。これらの様子はCAの1人により動画に撮影され、後に航空ジャーナリストのTarun Shukla(タルン・シュクラ)氏によってオンラインでシェアされた。加えてこの動画がインドのソーシャルメディアでも拡散されると、ユーザーらからはCAの冷静な対応を称賛する声があがった。機内にいた乗客の話では、「女性はグラスのワインを数杯ぐびぐびと飲んで、その後トイレに喫煙しに行ったようだった。だが運悪く、トイレ内の煙探知器が鳴らなかった。席に戻った女性は再びワインを飲み、更に新しいボトルをCAに要求したが、拒否された。すると女はCAを脅し、ミールカートを突き押して暴言を吐いていた」ということだ。飛行機がヒースロー空港に着陸すると、女は逮捕された。メトロポリタン警察は「50歳の女性客を、人種差別的な公序良俗違反および暴力行為、飲酒による酩酊状態、治安を乱した容疑で逮捕した」と発表したが、その後、西ロンドン警察署へ連行され取り調べを受けた女は、現在釈放されているという。このニュースを知った人からは、「機内でのこういう迷惑行為は他の乗客の安全にも関わるのだから、厳しく罰するべきだと思う」「酔っているという以上に精神疾患があるのではと思えるような言動だな」「こういう乗客は一生すべての航空会社の使用を禁ずべき」「横柄で独り善がりという点では、なるほど国際犯罪弁護士と聞いて納得するわ」「この件で、アジア人クライアントから仕事を切られればいい」といった声があがっている。画像は『The Sun 2018年11月14日付「‘F***ING ROHINGYAS’ Drunk female ‘lawyer’ hurls abuse at Air India business class crew when they refuse to serve her more wine」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)