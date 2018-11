『トランスフォーマー』シリーズ初のスピンオフ、映画『バンブルビー』の日本公開日が2019年3月22日(金)に決定した。

記念すべきシリーズ初のスピンオフ作品は、シリーズきっての人気キャラクター“バンブルビー”が主人公。作品の舞台は、シリーズ一作目となる『トランスフォーマー』でバンブルビーがサムと出会う以前の1980年代にさかのぼり、これまで語られることのなかったエピソードが初めて明かされる。

バンブルビーが出会う少女チャーリー役に『ピッチ・パーフェクト2』『スウィート17モンスター』のヘイリー・スタインフェルド、監督を『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』で知られるトラヴィス・ナイトが務める。

本作のムビチケカードが11月23日(金・祝)より発売開始。前売り特典には、バンブルビーとキューピーによるキュートなコラボが実現した“バンブルピー”キーホルダーに決定。興味津々の様子でバンブルビーがバンブルピーに近づく、キュートな特別映像も解禁となった。

映画『バンブルビー』は2019年3月22日(金)より全国公開

(C)2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. HASBRO, TRANSFORMERS, and all related characters are trademarks of Hasbro. (C)2018 Hasbro. All Rights Reserved.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド