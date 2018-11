11月23日(金・祝)に公開される映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』の豪華キャスト登壇付き初日舞台挨拶が開催されることがわかった。

登壇するのは、主人公ニュートを演じるアカデミー賞俳優のエディ・レッドメインをはじめ、キャサリン・ウォーターストン、ダン・フォグラー、アリソン・スドル、クローディア・キム、ジュード・ロウという夢のような豪華キャスト。上映前にキャストたちが登壇するとのことで、豪華キャストたちとの魔法のようなひと時を過ごせるチャンスだ。

また、大蛇に変身するナギニ役を演じたクローディア・キムの来日も決定。初日舞台挨拶に先駆けて行われる21日のジャパンプレミア、22日のファンイベントにも参加する。詳しくはこちら(http://wwws.warnerbros.co.jp/fantasticbeasts/news/1116_01.html)まで。

映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』は11月23日(金・祝)より全国公開

(C) 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights (C) J.K. Rowling

