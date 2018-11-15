¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬ÁíÀª600¿Í¤È¡È¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡É²Î¤¦¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¼õ¸³À¸±þ±çCM
¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤Î¿·CM¡Ö¿´¤ÎÀ¼¡×ÊÓ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê10Ëç¡Ë¡Û
¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¿´¤ÎÀ¼¡×ÊÓ¤Ï¡¢ËèÇ¯¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤Î¼õ¸³À¸±þ±çCM¤ÎÂè5ÃÆ¡£Æ±µéÀ¸¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¡¢Í½È÷¹»¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¡¢¿Æ¤È¤Î·ö²Þ¤Ê¤É¼õ¸³À¸¤ÎÆü¾ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¼õ¸³À¸¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£CM¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿THE BLUE HEARTS¤Î³Ú¶Ê¡È¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡É¤ò¡¢¼¬ÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤áÁíÀª600¿Í¤Ç²Î¤¦¾ìÌÌ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï»Ô¶¶¿¥¹¾¡¢±é½Ð¤ÏÅÄÃæ»Ìµ×¤¬Ã´Åö¡£
¼¬ÅÄ¤Ï¼õ¸³À¸¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤â¹â¹»À¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥¬¥ó¥Ð¥ì¡ª¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë°ìÈÖÇº¤à¤È¤¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë»þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥¬¥ó¥Ð¥ì¡ª¡Ù¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¢£¼¬ÅÄºÌ¼î¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦»£±Æ¤Î´¶ÁÛ
Âç³Ø¼õ¸³¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿É¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Çº¤à¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÛÁü¤·¤Å¤é¤¯¤Æ¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¡¢¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢²»ÃÔ¤ÊÌò¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ç¤¤Á¤ó¤È²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¯¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£CM»£±Æ¸½¾ì¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼µ¯ÍÑ¤Î´¶ÁÛ
Æ´¤ì¤Î½÷Í¥¡¢ËþÅç¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤ÎCM¤Ë¼«Ê¬¤â½Ð±é¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦¼õ¸³À¸¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¼«Ê¬¤â¹â¹»À¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤ÎÊý¤Ë¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë°ìÈÖÇº¤à¤È¤¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë»þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡ª¡×¤È¡£
¡ÚÆ°²è¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê10Ëç¡Ë¡Û
¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¿´¤ÎÀ¼¡×ÊÓ¤Ï¡¢ËèÇ¯¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤Î¼õ¸³À¸±þ±çCM¤ÎÂè5ÃÆ¡£Æ±µéÀ¸¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¡¢Í½È÷¹»¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¡¢¿Æ¤È¤Î·ö²Þ¤Ê¤É¼õ¸³À¸¤ÎÆü¾ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¼õ¸³À¸¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£CM¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿THE BLUE HEARTS¤Î³Ú¶Ê¡È¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡É¤ò¡¢¼¬ÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤áÁíÀª600¿Í¤Ç²Î¤¦¾ìÌÌ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï»Ô¶¶¿¥¹¾¡¢±é½Ð¤ÏÅÄÃæ»Ìµ×¤¬Ã´Åö¡£
¼¬ÅÄ¤Ï¼õ¸³À¸¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤â¹â¹»À¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥¬¥ó¥Ð¥ì¡ª¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë°ìÈÖÇº¤à¤È¤¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë»þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥¬¥ó¥Ð¥ì¡ª¡Ù¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¢£¼¬ÅÄºÌ¼î¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦»£±Æ¤Î´¶ÁÛ
Âç³Ø¼õ¸³¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿É¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Çº¤à¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÛÁü¤·¤Å¤é¤¯¤Æ¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¡¢¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢²»ÃÔ¤ÊÌò¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ç¤¤Á¤ó¤È²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¯¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£CM»£±Æ¸½¾ì¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼µ¯ÍÑ¤Î´¶ÁÛ
Æ´¤ì¤Î½÷Í¥¡¢ËþÅç¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤ÎCM¤Ë¼«Ê¬¤â½Ð±é¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦¼õ¸³À¸¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¼«Ê¬¤â¹â¹»À¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤ÎÊý¤Ë¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë°ìÈÖÇº¤à¤È¤¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë»þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡ª¡×¤È¡£