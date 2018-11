ディズニー映画の世界観をイメージしたイルミネーション「Caretta Illumination 2018 〜ディズニーMovieNEX プリンセスイルミネーション〜」点灯式が15日、カレッタ汐留にて行なわれ、歌手のBeverly(ビバリー)が出席。イベントでは『塔の上のラプンツェル』『インクレディブル・ファミリー』をイメージしたイルミネーションが広がると、Beverlyは「物語が広がってくるようなイルミネーションでした」と感激していた。

今回で13年目を迎え、冬の風物詩となったカレッタイルミネーション。今年は、“大切な人へモノより物語を贈る”ディズニーMovieNEXキャンペーンと連動し、ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』のイルミネーションが上演されるほか、期間限定で『インクレディブル・ファミリー』のイルミネーションショーが開催される。

この日は、メインツリーに『塔の上のラプンツェル』で登場する「ランタン」を設置し、幻想的な光をイメージしたイルミネーションが展開されるショーと、スピード感あふれる楽曲に乗せてパワフルに光が動き出す『インクレディブル・ファミリー』ショーが上演。作品の世界観にピッタリのイルミネーションショーにBeverlyは「鳥肌が立ちました。物語が立体化して浮かび上がってくるようなイルミネーションでした」と満面の笑み。

ディズニー映画が大好きだというBeverlyは、『アナと雪の女王』の劇中歌「Let It Go」を自慢のハイトーンボイスで熱唱。さらにフジテレビ月9ドラマ「海月姫」の主題歌となった「A New Day」、ドラマ「CRISIS 公安機動捜査隊特捜班」の主題歌「I need your love」を歌い上げると、会場は大歓声に包まれた。

その他、この日は上演がなかったが、『アナと雪の女王』のイルミネーションではカレッタイルミネーションを象徴する青を基調にしながら、物語を代表する「Let It Go」を楽曲に使用し、氷の世界をロマンティックに表現する。(磯部正和)

「Caretta Illumination 2018 〜ディズニーMovieNEX プリンセスイルミネーション〜」は11月15日〜2019年2月14日までカレッタ汐留にて開催(2019年1月1日、2日は休み)

1週間ごとに『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』のイルミネーションショーを交互に上演

『インクレディブル・ファミリー』イルミネーションショーは11月15日〜12月31日まで上演(1日1回のみ)