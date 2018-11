ユ・ヘジンが主演を務める韓国映画『レッスル!』の公開が2019年1月5日(土)に決定した。

本作の主演を務めるのは、本国で観客動員数697万人の大ヒットを記録した主演作『LUCK-KEY/ラッキー』でのコメディアンっぷりが記憶に新しい、韓国映画界を代表する名バイプレイヤーのユ・ヘジン。『タクシー運転手 〜約束は海を越えて〜』、『1987、ある闘いの真実』『コンフィデンシャル/共助』と大ヒット作を次々と牽引するユ・ヘジンが今回挑戦するのは元レスリング選手のシングルファーザー。

予告編では、次々と思わぬトラブルに見舞われるコミカルな姿から、涙を誘う息子を一心に想う父としての姿、手に汗握る大迫力のレスリングシーンまで披露しており、俳優ユ・ヘジンの新たな一面が垣間見れる。

映画『レッスル!』は2019年1月5日(土)よりシネマート新宿、シネマート心斎橋にて公開

