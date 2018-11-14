明暗分かれた“ラストチャンス”…2018年12球団合同トライアウトの全結果
投手ではヤクルト戦力外の成瀬やDeNA戦力外の須田が登場
11月13日、12球団合同トライアウトが行われ、48人のNPB選手、元選手が参加。昨年まで投手は4人の打者に対戦したが今年は3人。打者は4〜6回打席に立った。いずれもノーアウト、カウント1-1からという設定だった。
全選手の結果は以下の通り。
【投手成績】登場順 29人
◯新垣勇人（日）
四球（河野）、中飛（城所）、三ゴロ（中井）
◯コラレス（楽）
空三振（西岡）、空三振（今成）、空三振（青山）
◯宮川将（楽・育）
三直（森山）、三ゴロ（菅原）、遊飛（松沢）
◯横山貴明（楽・育）
三安（吉村）、右飛（藤沢）、右二（西田）
◯古野正人（ヤ）
中飛（松本）、三ゴロ（園部）、中安（枡田）
◯須田幸太（De）
空三（比屋根）、投ゴロ（辻）、中飛（鵜久森）
◯久古健太郎（ヤ）
四球（高橋）、三ゴロ（河野）、見三振（城所）
◯成瀬善久（ヤ）
右二（中井）、左二（西岡）、二ゴロ（今成）
◯山本翔也（神）
四球（青山）、二飛（森山）、見三振（菅原）
◯福地元春（De）
左飛（松沢）、右飛（吉村）、空三振（藤沢）
◯渡辺貴洋（元巨）
空三振（西田）、見三振（松本）、四球（園部）
◯乾真大（元巨）
左二（枡田）、中飛（比屋根）、四球（辻）
◯廖任磊（巨）
空三振（鵜久森）、空三振（高橋）、一飛（河野）
◯篠原慎平（巨）
四球（城所）、四球（中井）、見三振（西岡）
◯玉村祐典（西）
左飛（今成）、四球（青山）、二飛（森山）
◯高良一輝（日）
右飛（菅原）、中安（松沢）、空三振（吉村）
◯若松駿太（中）
二飛（藤沢）、中飛（西田）、左飛（園部）
◯山本雅士（中・育）
空三振（松本）、空三振（枡田）、空三振（比屋根）
◯塚田貴之（元オ）
四球（辻）、四球（鵜久森）、一邪飛（高橋）
◯宮崎敦次（ロ）
中飛（河野）、中安（城所）、四球（中井）
◯オスカル（広）
遊ゴロ（西岡）、左飛（今成）、遊ゴロ（青山）
◯児玉龍也（ソ・育）
空三振（森山）、四球（菅原）、四球（松沢）
◯伊藤祐介（ソ・育）
一ゴロ（吉村）、空三振（藤沢）、遊飛（西田）
◯山下亜文（ソ・育）
左飛（園部）、空三振（松本）、空三振（枡田）
◯関啓扶（元中）
見三振（比屋根）、四球（辻）、四球（鵜久森）
◯吉田嵩（中・育）
四球（高橋）、空三振（藤沢）、四球（青山）
◯辻空（広）
四球（松本）、中飛（園部）、投ゴロ（辻）
◯佐藤世那（オ）
四球（森山）、三飛（河野）、右安（城所）
◯斎藤誠哉（ソ・育）
中飛（高橋）、二飛（中井）、二飛（松沢）
野手は阪神戦力外の西岡、巨人戦力外の中井も…
【野手成績】登場順 19人
◯河野元貴（巨/捕）
四球（新垣）、三ゴロ（久古）、一飛（廖任磊）、中飛（宮崎）、三飛（佐藤）
◯城所龍磨（ソ/外）
中飛（新垣）、見三振（久古）、四球/二盗（篠原）、中安（宮崎）、右安（佐藤）
◯中井大介（巨/内）
三ゴロ（新垣）、右二（成瀬）、四球（篠原）、四球（宮崎）、二飛（斎藤）
◯西岡剛（神/内）
空三振（コラレス）、左二（成瀬）、三振（篠原）、遊ゴロ（オスカル）
◯今成亮太（神/内）
空三振（コラレス）、二ゴロ（成瀬）、左飛（玉村）、左飛（オスカル）
◯青山誠（巨/外）
空三振（コラレス）、四球（山本）、四球（玉村）、遊ゴロ（オスカル）、四球（吉田）
◯森山孔介（ソ・育/内）
三直（宮川）、二飛（山本）、見三振（渡辺）、二飛（玉村）、空三振（児玉）、四球（佐藤）
◯菅原祥太（元ロ/外）
三ゴロ（宮川）、見三振（山本）、右飛（高良）、四球（児玉）
◯松沢裕介（巨・育/外）
遊飛（宮川）、左飛（福地）、中安（高良）、四球（児玉）、二飛（斎藤）
◯吉村裕基（ソ/外）
三安（横山）、右飛（福地）、空三振（高良）、一ゴロ（伊藤）
◯藤沢亨明（西/捕）
右飛（横山）、空三振（福地）、二飛（若松）、空三振（伊藤）、空三振（吉田）
◯西田直斗（神/内）
右二（横山）、空三振（渡辺）、中飛（若松）、遊飛（伊藤）
◯松本龍憲（ソ・育/内）
中飛（古野）、空三振（山本）、空三振（山下）、四球（辻）
◯園部聡（オ/内）
三ゴロ（古野）、四球（渡辺）、左飛（若松）、左飛（山下）、中飛（辻）
◯枡田慎太郎（楽/外）
中安（古野）、左二（乾）、空三振（山本）、空三振（山下）
◯比屋根渉（ヤ/外）
空三振（須田）、中飛（乾）、空三振（山本）、見三振（関）
◯辻東倫（巨/内）
投ゴロ（須田）、四球（乾）、四球（塚田）、四球（関）、投ゴロ（辻）
◯鵜久森淳志（ヤ/外）
中飛（須田）、空三振（廖任磊）、四球（塚田）、四球（関）
◯高橋洸（元巨/外）
四球（久古）、空三振（廖任磊）、一邪飛（塚田）、四球/二盗（吉田）、中飛（斎藤）（広尾晃 / Koh Hiroo）