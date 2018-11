バトルロイヤルゲームの火付け役として人気を博した「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS(PUBG)」の PlayStation 4(PS4) 版が、2018年12月7日に発売となることが海外でアナウンスされました。PUBG Coming to PS4 on December 7 - PlayStation.BlogアメリカのPlayStation公式ブログ上で、PS4版PUBGの正式リリースが発表されました。開発プロジェクトのマネージャーを務めたJoon H. Choiさんは、「皆さん、今日、PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDSが公式にPlayStation 4にやってくるというエキサイティングな発表ができることに、我々は喜んでいます!PUBGをPS4に移植することは我々にとって野心的なプロジェクトで、最終的にこのニュースを世界と共有することができたことに興奮しています」とコメントしています。PUBGは100人のプレイヤーがひとつのマップ上で生存をかけて戦うバトルロイヤルシューティングゲーム。プレイヤーは武器や装備をマップ上で探したり他プレイヤーから略奪したりして、最後まで生き残ったひとりになれば勝利となります。なお、PS4版でインターネット対戦に参加するには、有料サービスのPlayStation Plusに加入する必要があります。2018年12月7日に配信開始となるPS4版のPUBGでは、Erangel、Miramar、Sanhokという3つのマップで遊べるとのこと。PS4版ではカスタムマッチ、ランクシステム、イベントモード、トロフィーといったPC版などで遊べる主要な機能が初めから含まれるそうです。PS4版PUBGのアナウンストレーラーも公開されています。PUBG - PlayerUnknown's Battlegrounds Announcement | PS4 - YouTubeまた、PS4版PUBGの予約受付もスタートしています。Disc Edition(ディスク版)は29.99ドル(約3400円)、Looter's Digital Edition(ダウンロード版)も同じく29.99ドル。さらに、ダウンロード版には特典付きのものが2種類用意されており、Survivor’s Digital Editionはダウンロード版のゲーム本編にイベントパスの「Survival Pass: Vikendi」、ゲーム内通貨20000BP、さらに2300G-Coinが付属して59.99ドル(約6800円)。Champion’s Digital Editionはダウンロード版のゲーム本編にイベントパスの「Survival Pass: Vikendi」、ゲーム内通貨20000BP、さらに6000G-Coinが付属して89.99ドル(約1万円)です。加えて、予約特典として「アンチャーテッド」シリーズの主人公・ドレイクの見た目となるスキンや……「The Last of Us」のエリーが担いでいるバックパックのスキンもゲットできます。加えて、PlayStation Networkアカウント用の、アバターとテーマも配信されています。なお、PS4版PUBGのリードプロジェクトマネージャーを務めるクー・ソン・チョン氏は、「PS4版PUBGを開発している最中の忘れられない瞬間は、初めて100人でテストマッチを行った際のことです。テスト前、開発チームの任務は年内にPS4版を完成させることでしたが、それはほとんど不可能なように感じていました。しかし、テストのために100人がマッチに参加すると、私たち開発チームはすぐに大きな自信を感じ始めました。私たちが作ったゲームを誇りに思い、ユーザーの皆さんに手渡す瞬間を待つことができません!」とコメントしています。