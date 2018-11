『グラディエーター』などで知られるオスカー俳優、ラッセル・クロウが激変した姿がキャッチされた。

Showtime局の新ドラマで、Foxニュースの初代CEOで後にセクハラ問題で辞任したロジャー・エイルズ氏を演じるラッセル。同作の撮影がニューヨークで始まったようで、ラッセルは特殊メイクとみられるが、ハゲ頭に丸々とした体型になって撮影に挑んでいる。

同ドラマはガブリエル・シャーマンによるベストセラー「ザ・ラウデスト・ボイス・イン・ザ・ルーム(原題) / The Loudest Voice in the Room」を基にしたもの。シャーマンと『スポットライト 世紀のスクープ』のトム・マッカーシーが初回を執筆し、『キング・コン』のナオミ・ワッツ、『アメリカン・スナイパー』のシエナ・ミラー、『テッド』のセス・マクファーレンが出演すると伝えられている。(編集部・中山雄一朗)