ポケモン初の実写映画「名探偵ピカチュウ」の予告編がついに公開されました。この予告編ではアニメやゲームのデフォルメされたツルッとしたポケモンたちとは異なり、もふもふの毛に覆われたピカチュウだったり、皮膚感が増してより迫力がアップしたリザードンだったり、憎たらしさを醸し出すバリヤードだったりが登場します。そんなこれまで見たことのないポケモンに出会える実写映画「名探偵ピカチュウ」の予告編を見たインターネットユーザーたちの反応をまとめてみました。

The Internet Reacts To The Detective Pikachu Trailer

https://kotaku.com/the-internet-reacts-to-the-detective-pikachu-trailer-1830392856

映画「名探偵ピカチュウ」の予告編は以下からチェックできます。

ピカチュウが表情豊かに現実世界を動き回るポケモン初の実写映画「名探偵ピカチュウ」予告編公開 - GIGAZINE



海外ゲームメディア・KotakuのHeather Alexandraさんが「私はポケモンについてあまり思い入れを持っていませんが、デッドプールの声で話す超リアルなピカチュウを見て奇妙な寒気を感じた」と記しているように、インターネット上でも多くのユーザーが賛否両論のさまざまな意見を投稿しています。

映画「名探偵ピカチュウ」でピカチュウの声を担当するのは、映画「デッドプール」でデッドプール役を演じたライアン・レイノルズ。レイノルズは自身のTwitterアカウント上で「『ピカピカ』と同じ言葉を繰り返す小さな探偵になるとは思っていたけど、こんなにすぐにその機会が訪れるとは思わなかった」とツイートしています。



そのレイノルズは2016年に以下のようなツイートをしていたということで、海外掲示板のreddit上では「むしろデッドプールがピカチュウに置き換えられたバージョンの映画(デッドプール)が見たい」や「こんな良い俳優をゲットしたんだから、この映画が素晴らしいものであることを望むね」といったコメントが寄せられています。



「どうしてリザードンは毛むくじゃらなの？」「どうしてオリジナルの名探偵ピカチュウの声を使わないの？ライアン・レイノルズは素晴らしい声優だけど、彼の声はぶっきらぼうな名探偵ピカチュウの見た目にそぐわない」「これはゲームに基づいていますが、なぜゲームの2作目はでないの？」「いくつかのポケモンのリデザインについて。なぜかはわからないけど、私にとってはおかしく見える。例えばコダック」などの疑問点を挙げるポケモンファンも。



「気にくわない」と言われてしまったコダックはこんな感じ。



現実風に寄せたポケモンたちのデザインが気に入らない人は多いようです。



しかし、中には「奇妙だ。凄く奇妙な見た目だ。でも好き」という好意的な意見も。



「正直なところ奇妙な実写映画だと思ったけど、そこに私たちはいて、それは素晴らしいものに見える」「奇妙でファックだけど愛してる」



実写版のバリヤードがYouTuberのSethEvermanにそっくりだという指摘や……



「バリヤードの肩はまさにキックボールだ。すごくキックボールだよ！素敵なポケモンだ……」と、なぜか肩を絶賛する人も登場。



特にプリンが毛むくじゃらであることに納得いかないユーザーは多い模様。「あなたが私を愛していないなら、私もあなたを愛さない」というツイート。



「名探偵ピカチュウに登場したプリンに『毛があってはいけない』という指摘を読んだけど、私が思いつくのは恐ろしい選択肢だけです。毛むくじゃらの肉球のようなプリンか、歌う睾丸のようなプリン」というツイートや……



「もしも名探偵ピカチュウのプリンが毛を持っていなかったらこんな感じになるよ」というツイート。たしかに毛がないとなるとそれはそれで不気味かも。



そんな見た目をいじった4コマも話題に。



名探偵ピカチュウの「ティムとピカチュウが探偵となって街で発生するポケモン行方不明事件に挑む」というストーリーが気に入らないのか、何人かのTwitterユーザーは「俺の考えたポケモン実写映画のあらすじ」をツイートしています。

あらすじからB映画感がすごい「ピカチュウが帰ってきた！今回のピカチュウはクソ警官だ！」というツイートや……



「身元確認が遅れるように、歯をすべて抜き、指はすべて切り落とした。この男性はおそらくティム、名探偵ピカチュウの人間の友だちだ」と、サスペンス風のあらすじ。



「子どもたちはそれをドガースと呼びます。毒タイプのポケモンを捕まえ、ガスを噴出させてハイになり、死体安置所はあまりにも悪いと言う」とサイコなあらすじも。



他にも、映画「アリー/ スター誕生」のワンシーンをプリンに変えてしまったツイート。



reddit上では「誰がロジャー・ラビットをポケモンで構成したんだ？」や、「ソニック映画と同じく間もなく登場予定の最も気味の悪い映画になるだろう」「スーパーマリオブラザーズの映画みたいにね」といった否定的な意見から、「とっても興奮しているよ」「私はとても楽観的です。レイノルズは自身の顔が出てこないデッドプールで吹替を行っており、彼の魅力はしっかりと表現されていた」といった好意的な意見も見られました。また、「スーパーマリオブラザーズの映画は恐竜がニューヨークを侵略して人間をチンパンジーに『脱進化』させようとしていたことを考えると、驚くべき進化だよ」という意見もあります。

First plot details for ‘Detective Pikachu’ : movies

https://www.reddit.com/r/movies/comments/9pv88r/first_plot_details_for_detective_pikachu/



さらに、名探偵ピカチュウは90年代の映画のような美的感覚だ、という指摘。





「俺のゼニガメに何が起きたんだ？」というゼニガメファンからの悲しみのツイートや……



ゼニガメはいたよ、というツイート。



そして、さっそくファンアートも多数登場しています。













http://gigi-draws.tumblr.com/post/169981820876/im-so-excited-for-detective-pikachu

https://umbrawnie.tumblr.com/post/180040953122/hell-electrocute-you

http://dreamaruu.tumblr.com/post/180040177255/ah-geez

http://cheppo.tumblr.com/post/180043323594/its-pikachu-for-adults

https://keypyon.tumblr.com/post/180041289898/the-thought-of-a-real-life-pokémon-movie-never

特にこれまでのピカチュウでは見られなかったような人間のような崩れた表情が人気のようです。

中には、公開された予告編が気に入らなかったのか、作り直してしまった人もいます。