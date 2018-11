一般の観客や視聴者による投票で映画・テレビ・音楽の各賞を選ぶ第44回ピープルズ・チョイス・アワード授賞式が11月11日(現地時間)、米カリフォルニア州サンタモニカのバーカーハンガーで開催された。

テレビ番組賞を含む主要部門4冠に輝いたのは、シーズン3で幕を閉じることが決定している「シャドウハンター The Mortal Instruments」。作家カサンドラ・クレアのベストセラー小説をドラマ化した本作は、平凡な女子高生クラリーが、18歳の誕生日を迎えた日に妖魔を狩る一族“シャドウハンター”の一員だと知るアクションファンタジーで、クラリー役のキャサリン・マクナマラ、共演のハリー・シャム・ジュニア(「glee/グリー」)もそれぞれ女優賞、男優賞を受賞した。なお、本作はシーズン3の前半10話まで現在Netflixで配信中。後半の11〜22話は、2019年にアメリカで放送される。

テレビ部門の主な受賞結果は以下の通り。

▽テレビ番組 「シャドウハンター The Mortal Instruments」

▽ドラマ 「リバーデイル」

▽コメディ 「オレンジ・イズ・ニュー・ブラック」

▽リバイバル 「ダイナスティ」

▽SF/ファンタジー 「Wynonna Earp」

▽テレビ男優 ハリー・シャム・ジュニア「シャドウハンター The Mortal Instruments」

▽テレビ女優 キャサリン・マクナマラ「シャドウハンター The Mortal Instruments」

▽ドラマスター マリシュカ・ハージティ「LAW&ORDER 性犯罪特捜班」

▽コメディスター ジム・パーソンズ「ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則」

▽ビンジワーシー(イッキ見の価値あり) 「シャドウハンター The Mortal Instruments」