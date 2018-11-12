ピープルズ・チョイス・アワードの 映画賞を戴冠

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　一般の観客や視聴者による投票で映画・テレビ・音楽の各賞を選ぶ第44回ピープルズ・チョイス・アワード授賞式が11月11日（現地時間）、米カリフォルニア州サンタモニカのバーカーハンガーで開催された。

　映画賞に輝いたのは、世界累計興行収入20億ドルを超える爆発的なヒットを記録したマーベル映画「アベンジャーズ　インフィニティ・ウォー」。同作はアクション映画賞のほか、ブラック・ウィドウ役のスカーレット・ヨハンソンが女優賞も受賞した。

　また、同じくマーベルの大ヒット映画「ブラックパンサー」も主演のチャドウィック・ボーズマンが男優賞、本作のオコエ役でブレイクしたダナイ・グリラがアクションスター賞を受賞した。

　映画部門の受賞結果は以下の通り。

▽映画賞　「アベンジャーズ　インフィニティ・ウォー」
▽男優賞　チャドウィック・ボーズマン「ブラックパンサー」
▽女優賞　スカーレット・ヨハンソン「アベンジャーズ　インフィニティ・ウォー」
▽アクション映画賞　「アベンジャーズ　インフィニティ・ウォー」
▽アクションスター賞　ダナイ・グリラ「ブラックパンサー」
▽コメディ映画賞　「The Spy Who Dumped Me」
▽コメディスター賞　メリッサ・マッカーシー「Life of the Party」
▽ドラマ映画賞　「フィフティ・シェイズ・フリード」
▽ドラマスター賞　ジェイミー・ドーナン「フィフティ・シェイズ・フリード」
▽ファミリー映画賞　「インクレディブル・ファミリー」