一般の観客や視聴者による投票で映画・テレビ・音楽の各賞を選ぶ第44回ピープルズ・チョイス・アワード授賞式が11月11日(現地時間)、米カリフォルニア州サンタモニカのバーカーハンガーで開催された。

映画賞に輝いたのは、世界累計興行収入20億ドルを超える爆発的なヒットを記録したマーベル映画「アベンジャーズ インフィニティ・ウォー」。同作はアクション映画賞のほか、ブラック・ウィドウ役のスカーレット・ヨハンソンが女優賞も受賞した。

また、同じくマーベルの大ヒット映画「ブラックパンサー」も主演のチャドウィック・ボーズマンが男優賞、本作のオコエ役でブレイクしたダナイ・グリラがアクションスター賞を受賞した。

映画部門の受賞結果は以下の通り。

▽映画賞 「アベンジャーズ インフィニティ・ウォー」

▽男優賞 チャドウィック・ボーズマン「ブラックパンサー」

▽女優賞 スカーレット・ヨハンソン「アベンジャーズ インフィニティ・ウォー」

▽アクション映画賞 「アベンジャーズ インフィニティ・ウォー」

▽アクションスター賞 ダナイ・グリラ「ブラックパンサー」

▽コメディ映画賞 「The Spy Who Dumped Me」

▽コメディスター賞 メリッサ・マッカーシー「Life of the Party」

▽ドラマ映画賞 「フィフティ・シェイズ・フリード」

▽ドラマスター賞 ジェイミー・ドーナン「フィフティ・シェイズ・フリード」

▽ファミリー映画賞 「インクレディブル・ファミリー」