[★★★☆☆3.63/レビュー数:164件]

『交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション』3部作の第2弾。アネモネの戦いを描くアニメーション。、監督には京田知己、脚本には佐藤大など、テレビシリーズからのスタッフが集結する。

[★★★☆☆3.64/レビュー数:288件]

「Mr.ビーン」シリーズで知られる人気コメディアン、ローワン・アトキンソン主演のスパイコメディシリーズの第3弾。最先端テクノロジーを使ったサイバー攻撃に対し、アナログで応戦。果たして世界を救えるのか!?

[★★★☆☆3.69/レビュー数:84件]

西尾維新の小説「物語」シリーズのうち「終物語」のその後が描かれた作品をアニメーション化。高校生活を終えた主人公が、鏡の中の世界に迷い込むさまを映す。ボイスキャストには神谷浩史のほか、斎藤千和などおなじみの声優陣が集結。

[★★★★☆3.90/レビュー数:499件]

本谷有希子の小説を原作にしたドラマ。恋人である感情のコントロールが苦手な彼女と真剣に向き合わない男の姿を描く。主演は『過ちスクランブル』などの趣里。菅田将暉、仲里依紗、田中哲司らが共演。

[★★★★☆4.39/レビュー数:7,154件]

伝説のバンド<クイーン>のフレディ・マーキュリーの華やかな成功と波乱万丈の人生を描く。クイーンのブライアン・メイとロジャー・テイラーが音楽総指揮を務めるミュージックエンターテインメント作品。

[★★★★☆4.53/レビュー数:72件]

1990年代のパンクシーンを代表するバンド<Hi-STANDARD>を追ったドキュメンタリー、監督には同バンドのMVなどを手がけてきた梅田航。2000年に理由を明かさず活動停止。東日本大震災をきっかけにバンドとして再始動した彼らが、それぞれの思いを語る。

11作品がランクインする中、人気バンドを追ったドキュメンタリー『SOUNDS LIKE SHIT the story of Hi-STANDARD』が初日満足度1位を獲得。

「ハイスタの光と影をさらけ出している」「ほんとにかっこ良かった。出会えて良かった。涙ポロポロ」「映画館で過去の様々なライブ映像が見られるというだけでも、価値あり」「本当の意味でドキュメンタリー」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国外作品では、伝説のバンド<クイーン>のフレディ・マーキュリーの伝記ドラマ『ボヘミアン・ラプソディ』が最上位にランクインする結果となりました。

興行通信社調べ、2018年11月10日〜11月11日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動

1位(NEW)『ボヘミアン・ラプソディ​』[11月9日公開]

2位(↓)『ヴェノム』[11月2日公開]

3位(NEW)『ういらぶ。』[11月9日公開]

4位(↓)『スマホを落としただけなのに​』[11月2日公開]

5位(↓)『映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ』[10月27日公開]

6位(NEW)『GODZILLA 星を喰う者』[11月9日公開]

7位(NEW)『続・終物語』[11月10日公開]

8位(↓)『旅猫リポート​』[10月26日公開]

9位(NEW)『ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション』[11月10日公開]

10位(NEW)『ジョニー・イングリッシュ アナログの逆襲』[11月9日公開]

■初日満足度ランキングとは

Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

※本ランキングは公開日から11月12日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から11月12日までのレビュー数(Mark!数)が30件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。

