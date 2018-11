@McDonaldsCanada I've heard rumors about Ronald McDonald being in Smash Bros Ultimate? Could you confirm if this is true or not?— ???? Chris ???? (@RescreenDude) 2018年11月8日

Hi Chris. Although seeing Ronald McDonald battle other characters in Smash Bros would be pretty neat, he will not be making an appearance in the new game as of right now.— McDonald's Canada (@McDonaldsCanada) 2018年11月8日

never say never pic.twitter.com/iiMiT2kmsj— Shane (@FourScore64) 2018年11月9日

“As of right now”



THERE’S HOPE, CHRIS pic.twitter.com/oFnRhDu0Ra— Knezy (@Knezy97) 2018年11月8日

Big Mac VS Little Mac— Jamie Camilleri (@Jamie1196) 2018年11月9日

"As of right now" pic.twitter.com/PxGSREyUvw— Cali ???????? (@calilovespan) 2018年11月9日

Don't worry Ronald. You still have a chance as dlc. pic.twitter.com/5HzmEQdwQ0— BlueCorp (@BlueCorpStudios) 2018年11月8日

2018年12月7日に発売予定の「 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」は、これまでのシリーズに参戦したすべてのキャラクターと新規参戦のキャラクターを含む、総勢75体のファイターが参戦すると判明しています。そんな中、なぜか マクドナルド のマスコットキャラクター「ドナルド・マクドナルド」が「スマブラ」に参戦するのではというウワサがネット上に広がり、マクドナルドが公式にこのウワサを否定する事態となっています。'Super Smash Bros. Ultimate': McDonald's Confirms Ronald McDonald Isn't In The Gamehttps://comicbook.com/gaming/2018/11/11/super-smash-bros-ultimate-nintend-switch-mcdonalds-ronald/McDonald’s Canada Confirms Ronald Will Not Be A Fighter In Super Smash Bros. Ultimate - Game Informerhttps://www.gameinformer.com/2018/11/11/mcdonalds-canada-confirms-ronald-will-not-be-a-fighter-in-super-smash-bros-ultimate「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」では、1体のファイターと1つのステージ、複数の音楽がセットになった有料のダウンロードコンテンツ(DLC)が5つ配信されることが明らかにされています。この5つのDLCに含まれるファイターはすべて一から制作されますが、どんなキャラクターであるかは配信されるまで一切明かされないとのこと。そんな中、「マクドナルドのドナルドがDLCとしてスマブラに参戦するのでは」というウワサがネット上でまことしやかにささやかれ、ついにマクドナルドの公式Twitterアカウントに対して「ドナルド・マクドナルドが『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』に出るっていうウワサを耳にしたんですが、これは本当ですか?ウソですか?」と質問する人が登場。この質問に対して「こんにちは、クリス。ドナルドがスマブラで他のキャラクターと戦うというのはちょっと素敵ですが、今のところはドナルドが新しいスマブラに参戦する予定はありません」と、マクドナルドは公式にドナルド参戦を否定しました。しかし、マクドナルド公式アカウントの回答の中の「as of right now(今のところは)」という部分に意味深な響きを感じ取ったファンが、「マクドナルドは完全に否定していない」と、なおもドナルド参戦に期待を膨らませている様子です。「絶対ないとはいえない」「『今のところは』だって。希望はあるよ、クリス」「ビッグ・マック VS リトル・マック」「君はチャンスがあるということを僕に教えてくれた」「気にしないでドナルド。まだDLCというチャンスがあるよ」「スマブラ」シリーズのディレクターを務める桜井政博氏は「戦闘イメージがないキャラはスマブラに参戦させない」というコメントをしていましたが、過去にはWii Fitのトレーナーや「どうぶつの森」のむらびとなど、バトルからおよそイメージの遠いキャラクターも参戦していることから、「ドナルドの参戦があり得ないわけではない」と解釈する人が多い模様。ただし、そもそも任天堂のキャラクターではないドナルドが「スマブラ」シリーズに参戦する理由はほとんどないので、やはりドナルドの新規参戦はウワサ止まりで望み薄だといえます。