我が子を病気と偽り寄付金を搾取しようとする呆れた親が存在する。このほどスペインでも過去6年にわたって娘の病を誇張して寄付金を集めていた夫婦が逮捕され、それぞれに懲役刑が下されたという。『BBC News』『Metro』などが伝えている。スペインのカタルーニャに暮らすフェルナンド・ブランコ(53歳)と妻マルガリータ・ガローは、2010年から2016年にわたり娘ナディア・ネレアさん(14歳)の病を誇張し、スペインのメディアを通してアメリカでの高額な治療費を寄付してほしいと訴えた。当時、娘の病状を必死に訴えるフェルナンドの姿を見た人々は、寄付を募るためFacebookやTwitterアカウントを設置し、セレブの協力も得て寄付金を集めた。その額422,000ユーロ(約5,400万円)にも上ったが、結果として夫妻が娘に使った医療費は2万ユーロ(約260万円)のみであることが後に判明した。ナディアさんの病は稀な遺伝子疾患の「硫黄欠乏性毛髪発育異常症」と呼ばれるものであり、これは光に過敏で毛髪や爪の健康状態が悪く、知的・発達障害がみられ、感染症に陥りやすく早期死亡の可能性を高める様々な症状を引き起こす病とされているが、症状を管理することができても治療法はなく、急を要する危険な状態というものではなかった。しかし夫婦は複数のメディアで寄付を呼びかけ、フェルナンドは「既にパリとヒューストンで娘は高額な手術をした。しかしアメリカでの治療を受けさせてやりたい。私はあらゆる場所を訪れて娘のために最高の専門医を探した。アフガニスタンの洞窟に住む著名な遺伝学者のもとへも訪ねた」と訴えていたが、その主張を裏付ける証拠を提供せず、2016年12月にメディアは、フェルナンドが発言したヒューストンの病院は存在しておらず、実際にナディアさんが手術を受けていないことを突き止めた。また、ナディアさんとフェルナンドはパスポートを持っておらず、海外での手術に出向いたのは嘘であることも判明し、ついに夫婦の 詐欺 行為が暴かれるところとなった。フェルナンドとマルガリータは、集まった寄付金のほとんどを自身の贅沢な暮らしのために使っており、警察が家宅捜査を行った時にも高級車やラップトップに加えて総額5万ユーロ(約650万円)相当の高額な時計が30本、また大麻も発見されたという。詐欺発覚後、逃走したもののフランスとの国境付近で警察に逮捕されたフェルナンドは、1,450ユーロ(約187,000円)と時計2本、各種電子機器や銃弾の入っていない銃を所持していたそうだ。このたびレリダで行われた裁判では、娘の病を利用して詐欺行為を働いた罪で起訴されたフェルナンドには5年、マルガリータには3年半の実刑判決が下された。画像は『Metro 2018年11月8日付「「Parents lied about child’s illness to con people out of £370,000」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)