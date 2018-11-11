ÌÀ¼£¥¶¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¿·ºî¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª
ÌÀ¼£¤ÎFARM to BAR¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡ÖÌÀ¼£¥¶¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é2018Ç¯11·î13Æü¡¢¡ÖÌÀ¼£¥¶¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¡À¶¤é¤«¤Ë¹á¤ë¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Îµ®Â²¤â°¦¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼
¡ÖÌÀ¼£¥¶¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥«¥«¥ª¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²Ã¹©¤Ë»ê¤ë¹©Äø¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡ÖÀ¶¤é¤«¤Ë¹á¤ë¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬ÅÁ¤¨¤ë¥«¥«¥ª¡ß¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¼Â¸½¡£¥«¥«¥ª¤Î¥Õ¥í¡¼¥é¥ë´¶¤ò¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢µ¤ÉÊ¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£µ®Â²¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ú¥ë¡¼»º¥«¥«¥ªÆ¦¤òÃæ¿´¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î²Ö¤Ç¹á¤êÉÕ¤±¤·¤¿¹á¤ê¹â¤¤¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃãÍÕ¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬ìÔÂô¤ËÎý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¶¡¹¤·¤¤¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÛÄê¾®Çä²Á³Ê¤Ï230¡Á240±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡£