ÃË¥¦¥±È´·²¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤á¤·5Áª¡£10Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¡ÖÇúÂ®¥ì¥·¥Ô¡×¤¬Âç¿Íµ¤
¡Öº£Æü¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òº£Æüºî¤ë¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Twitter¤ÇÆüÌë¹¹¿·¤¹¤ë¡Ö´ÊÃ±¡¦ÇúÂ®¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¿Íµ¤¤ÎÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢¥ê¥å¥¦¥¸»á¡£
¡¡Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥ê¥å¥¦¥¸»á¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿Ãø½ñ¡ØÌÍ¡¦Ð§¡¦¤ª¤«¤º¤ÎÇúÂ®¥Ð¥º¥ì¥·¥Ô101¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼Ñ¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä10Ê¬°ÊÆâ¤Ë¤Ç¤¤ëÇúÂ®¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡1.Èà¡¦Ã¶Æá¤âËþÂ¡Ö´Å¿ÉÌ£¤Î¾Æ¤Ä»É÷Ð§¡×
¡ÊÄ´Íý»þ´Ö5Ê¬¡Ë
¡¡Ê¢¥Ú¥³¾õÂÖ¤Ç¤âÂçËþÂ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ç¤ë¤´ÈÓ¡£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤±¤ÉÃËÀ¼õ¤±¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÌîºÚ¤â¼è¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ê¥å¥¦¥¸»á¡Ë
¡ãºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡ä
¡¦¤´ÈÓ¡Ä¡Ä1¿ÍÊ¬
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦·Ü¥â¥âÆù¡Ê¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡Ë¡Ä¡Ä100g
¡¦Ä¹¥Í¥®¡Ê¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡Ë¡Ä¡Ä1/2ËÜ
A
¡½¡½¡½¡½
¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¦1/2
¡¡º½Åü¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¡¤ß¤ê¤ó¡¢¼ò¡Ä¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1
¡¡¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡Ä¡Ä¾¯¤·
¡½¡½¡½¡½
¡¦²¹ÀôÍñ¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÍñ²«¡Ë1¸Ä
¡¦¼·Ì£Åâ¿É»Ò¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡ ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤¤¤Æ·Ü¥â¥âÆù¤òÈéÌÜ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ì¡¢Ä¹¥Í¥®¤âÆþ¤ì¤ÆÎ¾ÌÌ¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¯
¢ A¤ò²Ã¤¨¤Æ¼ÑµÍ¤á¡¢¥¿¥ì¤ò¤È¤í¤Ã¤È¤µ¤»¤ë
£ ´ï¤Ë¤´ÈÓ¤òÀ¹¤ê¡¢¢¤ò¤Î¤»¤Æ²¹ÀôÍñ¤ò¤Î¤»¡¢¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¤Õ¤ë
¢¡2.¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤Î3½ÅÁÕ¡Ö¥¬¥ê¥Ö¥¿Ð§¡×
¡ÊÄ´Íý»þ´Ö5Ê¬¡Ë
¡Ö¥¹¥¿Ð§¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ£¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥Ä¥ó¤È¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¤Ê¤·¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤éÌ£¤Ï¾¯¡¹Çö¤á¤Ë¡×¡Ê¥ê¥å¥¦¥¸»á¡Ë
¡ãºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡ä
¡¦¤´ÈÓ¡Ä¡Ä1¿ÍÊ¬
¡¦ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡Ä¡Ä120g
¡¦±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦¡Ä¡Ä³ÆÅ¬ÎÌ
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡Ä¡Ä10g
¡¦Ä¹¥Í¥®¡Ê¼Ð¤áÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä1/3ËÜ
A
¡½¡½¡½¡½
¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢
¡¡¼ò¡Ä¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡Ë¡Ä¡Ä1/2¤«¤±
¡¡¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡Ä¡Ä¾¯¤·
¡½¡½¡½¡½
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡ ÆÚÆù¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤Õ¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤È¤È¤â¤ËÆþ¤ì¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¯
¢ Ä¹¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤ËßÖ¤á¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤é¤á¤ë
£ ´ï¤Ë¤´ÈÓ¤òÀ¹¤ê¡¢2¤ò¤Î¤»¤Æ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤Õ¤ë
¢¡3.¤¤¤¯¤é¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤¡ÖÆ¦Éå¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×
¡ÊÄ´Íý»þ´Ö12Ê¬¡Ë
¡¡Æ¦Éå¤ò¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤ËßÖ¤á¤¿¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡£¡ÖÅü¼Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤âÀÝ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ê¥å¥¦¥¸»á¡Ë
¡ãºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡ä
¡¦Æ¦Éå¡ÊÌÚÌÊ¡Ë¡Ä¡Ä1Ãú¡Ê350g¡Ë
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¡Ä¡Ä60g
¡¦Íñ¡ÊÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡Ë¡Ä¡Ä1¸Ä
¡¦Ä¹¥Í¥®¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä1/8ËÜ
A
¡½¡½¡½¡½
¡¡¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¡¡±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦¡Ä¡Ä³ÆÅ¬ÎÌ
¡½¡½¡½¡½
¡¦¼ò¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¥´¥ÞÌý¡Ä¡Ä¾¯¤·
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡ ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆ¦Éå¤òÆþ¤ì¡¢¤¯¤º¤·¤Ê¤¬¤é¿åÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¶¯²Ð¤Ç¤«¤éßÖ¤ê¤·¡¢¼è¤ê½Ð¤¹
¢ ¡¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤¤¤ÆÆÚÆù¤òßÖ¤á¡¢ÆÚÆù¤ò¤¹¤ß¤Ë´ó¤»¤ÆÍÏ¤Íñ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë
£ ¡¤ÈÄ¹¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤ò¼êÁá¤¯ßÖ¤á¡¢A¤ÇÌ£¤òÄ´¤Î¤¨¡¢¼ò¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¥´¥ÞÌý¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë
¢¡4.Èè¤ì¤¿°ß¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¶Ë¾å¤Î¥È¥í¥È¥í¿©´¶¡ÖÄ¹¥¤¥â¤¬¤æ¡×
¡ÊÄ´Íý»þ´Ö5Ê¬¡Ë
¡ÖÄ¹¥¤¥â¤ò¤ª¤í¤·¤ÆÊ¨¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡£¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÍâÆü¤äÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¥ê¥å¥¦¥¸»á¡Ë
¡ãºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡ä
¡¦¤´ÈÓ¡Ä¡ÄÃãÏÒ1ÇÕÊ¬¡Ê150g¡Ë
¡¦¿å¡Ä¡Ä1¥«¥Ã¥×
¡¦Çò¤À¤·¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¦Ä¹¥¤¥â¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡Ë¡Ä¡Ä5¡Á6cm¡Ê100g¡Ë
¡¦±ö¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦Íñ²«¡Ä¡Ä1¸Ä
¡¦ÀÄ¤Î¤ê¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡Ë¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡ Æé¤ËÊ¬ÎÌ¤Î¿å¤ÈÇò¤À¤·¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¨¤«¤¹
¢ ¤´ÈÓ¤ò²Ã¤¨¡¢Ä¹¥¤¥â¤ò²Ã¤¨¤Æ¼ÑÎ©¤¿¤»¡¢Ì£¤ò¸«¤Æ¡¢Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð±ö¤ò²Ã¤¨¤ë
£ ´ï¤Ë¢¤òÀ¹¤ê¡¢Íñ²«¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢¤¢¤ì¤ÐÀÄ¤Î¤ê¤ò¤Õ¤ë
¢¡5.¥Ô¥ê¿É¥·¥ã¥¥Ã¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤ä¤ï¤é¤®¥á¥ó¥ÞÉ÷¾Æ¤¥¿¥±¥Î¥³¡×
¡ÊÄ´Íý»þ´Ö5Ê¬¡Ë
¡ÖÅí²°¤Î¡ØÊæÀè¥á¥ó¥Þ¤ä¤ï¤é¤®¡ÙÉ÷¥¿¥±¥Î¥³¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£¤ª¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤âÌÍ¤Ë¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ê¥å¥¦¥¸»á¡Ë
¡ãºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡ä
¡¦¥¿¥±¥Î¥³¿å¼Ñ1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê250g¡Ë
¡¦¥´¥ÞÌý¡Ä¾®¤µ¤¸2
A
¡½¡½¡½¡½
¡¡¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡¢±ö¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1/2
¡¡¥³¥·¥ç¥¦¡Ä¡Ä¾¯¤·
¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¡¥é¡¼Ìý¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡½¡½¡½¡½
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡ ¥¿¥±¥Î¥³¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥´¥ÞÌý¤ò¤Ò¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯ßÖ¤á¡¢A¤ò¤Õ¤ë
¢ ²Ð¤ò»ß¤á¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢ÆéÈ©¤«¤é¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤¿¤é¤·¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥é¡¼Ìý¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¤«¤±¤ë
¡½ ÎÁÍý¸¦µæ²È¥ê¥å¥¦¥¸¤Î´ÊÃ±10Ê¬¥ì¥·¥Ô ¡½
¡¡Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥ê¥å¥¦¥¸»á¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿Ãø½ñ¡ØÌÍ¡¦Ð§¡¦¤ª¤«¤º¤ÎÇúÂ®¥Ð¥º¥ì¥·¥Ô101¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼Ñ¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä10Ê¬°ÊÆâ¤Ë¤Ç¤¤ëÇúÂ®¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡1.Èà¡¦Ã¶Æá¤âËþÂ¡Ö´Å¿ÉÌ£¤Î¾Æ¤Ä»É÷Ð§¡×
¡ÊÄ´Íý»þ´Ö5Ê¬¡Ë
¡¡Ê¢¥Ú¥³¾õÂÖ¤Ç¤âÂçËþÂ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ç¤ë¤´ÈÓ¡£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤±¤ÉÃËÀ¼õ¤±¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÌîºÚ¤â¼è¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ê¥å¥¦¥¸»á¡Ë
¡ãºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡ä
¡¦¤´ÈÓ¡Ä¡Ä1¿ÍÊ¬
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦·Ü¥â¥âÆù¡Ê¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡Ë¡Ä¡Ä100g
¡¦Ä¹¥Í¥®¡Ê¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡Ë¡Ä¡Ä1/2ËÜ
A
¡½¡½¡½¡½
¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¦1/2
¡¡º½Åü¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¡¤ß¤ê¤ó¡¢¼ò¡Ä¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1
¡¡¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡Ä¡Ä¾¯¤·
¡½¡½¡½¡½
¡¦²¹ÀôÍñ¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÍñ²«¡Ë1¸Ä
¡¦¼·Ì£Åâ¿É»Ò¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡ ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤¤¤Æ·Ü¥â¥âÆù¤òÈéÌÜ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ì¡¢Ä¹¥Í¥®¤âÆþ¤ì¤ÆÎ¾ÌÌ¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¯
¢ A¤ò²Ã¤¨¤Æ¼ÑµÍ¤á¡¢¥¿¥ì¤ò¤È¤í¤Ã¤È¤µ¤»¤ë
£ ´ï¤Ë¤´ÈÓ¤òÀ¹¤ê¡¢¢¤ò¤Î¤»¤Æ²¹ÀôÍñ¤ò¤Î¤»¡¢¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¤Õ¤ë
¢¡2.¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤Î3½ÅÁÕ¡Ö¥¬¥ê¥Ö¥¿Ð§¡×
¡ÊÄ´Íý»þ´Ö5Ê¬¡Ë
¡Ö¥¹¥¿Ð§¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ£¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥Ä¥ó¤È¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¤Ê¤·¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤éÌ£¤Ï¾¯¡¹Çö¤á¤Ë¡×¡Ê¥ê¥å¥¦¥¸»á¡Ë
¡ãºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡ä
¡¦¤´ÈÓ¡Ä¡Ä1¿ÍÊ¬
¡¦ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡Ä¡Ä120g
¡¦±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦¡Ä¡Ä³ÆÅ¬ÎÌ
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡Ä¡Ä10g
¡¦Ä¹¥Í¥®¡Ê¼Ð¤áÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä1/3ËÜ
A
¡½¡½¡½¡½
¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢
¡¡¼ò¡Ä¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡Ë¡Ä¡Ä1/2¤«¤±
¡¡¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡Ä¡Ä¾¯¤·
¡½¡½¡½¡½
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡ ÆÚÆù¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤Õ¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤È¤È¤â¤ËÆþ¤ì¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¯
¢ Ä¹¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤ËßÖ¤á¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤é¤á¤ë
£ ´ï¤Ë¤´ÈÓ¤òÀ¹¤ê¡¢2¤ò¤Î¤»¤Æ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤Õ¤ë
¢¡3.¤¤¤¯¤é¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤¡ÖÆ¦Éå¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×
¡ÊÄ´Íý»þ´Ö12Ê¬¡Ë
¡¡Æ¦Éå¤ò¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤ËßÖ¤á¤¿¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡£¡ÖÅü¼Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤âÀÝ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ê¥å¥¦¥¸»á¡Ë
¡ãºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡ä
¡¦Æ¦Éå¡ÊÌÚÌÊ¡Ë¡Ä¡Ä1Ãú¡Ê350g¡Ë
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¡Ä¡Ä60g
¡¦Íñ¡ÊÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡Ë¡Ä¡Ä1¸Ä
¡¦Ä¹¥Í¥®¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä1/8ËÜ
A
¡½¡½¡½¡½
¡¡¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¡¡±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦¡Ä¡Ä³ÆÅ¬ÎÌ
¡½¡½¡½¡½
¡¦¼ò¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¥´¥ÞÌý¡Ä¡Ä¾¯¤·
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡ ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆ¦Éå¤òÆþ¤ì¡¢¤¯¤º¤·¤Ê¤¬¤é¿åÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¶¯²Ð¤Ç¤«¤éßÖ¤ê¤·¡¢¼è¤ê½Ð¤¹
¢ ¡¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤¤¤ÆÆÚÆù¤òßÖ¤á¡¢ÆÚÆù¤ò¤¹¤ß¤Ë´ó¤»¤ÆÍÏ¤Íñ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë
£ ¡¤ÈÄ¹¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤ò¼êÁá¤¯ßÖ¤á¡¢A¤ÇÌ£¤òÄ´¤Î¤¨¡¢¼ò¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¥´¥ÞÌý¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë
¢¡4.Èè¤ì¤¿°ß¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¶Ë¾å¤Î¥È¥í¥È¥í¿©´¶¡ÖÄ¹¥¤¥â¤¬¤æ¡×
¡ÊÄ´Íý»þ´Ö5Ê¬¡Ë
¡ÖÄ¹¥¤¥â¤ò¤ª¤í¤·¤ÆÊ¨¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡£¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÍâÆü¤äÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¥ê¥å¥¦¥¸»á¡Ë
¡ãºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡ä
¡¦¤´ÈÓ¡Ä¡ÄÃãÏÒ1ÇÕÊ¬¡Ê150g¡Ë
¡¦¿å¡Ä¡Ä1¥«¥Ã¥×
¡¦Çò¤À¤·¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¦Ä¹¥¤¥â¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡Ë¡Ä¡Ä5¡Á6cm¡Ê100g¡Ë
¡¦±ö¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦Íñ²«¡Ä¡Ä1¸Ä
¡¦ÀÄ¤Î¤ê¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡Ë¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡ Æé¤ËÊ¬ÎÌ¤Î¿å¤ÈÇò¤À¤·¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¨¤«¤¹
¢ ¤´ÈÓ¤ò²Ã¤¨¡¢Ä¹¥¤¥â¤ò²Ã¤¨¤Æ¼ÑÎ©¤¿¤»¡¢Ì£¤ò¸«¤Æ¡¢Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð±ö¤ò²Ã¤¨¤ë
£ ´ï¤Ë¢¤òÀ¹¤ê¡¢Íñ²«¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢¤¢¤ì¤ÐÀÄ¤Î¤ê¤ò¤Õ¤ë
¢¡5.¥Ô¥ê¿É¥·¥ã¥¥Ã¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤ä¤ï¤é¤®¥á¥ó¥ÞÉ÷¾Æ¤¥¿¥±¥Î¥³¡×
¡ÊÄ´Íý»þ´Ö5Ê¬¡Ë
¡ÖÅí²°¤Î¡ØÊæÀè¥á¥ó¥Þ¤ä¤ï¤é¤®¡ÙÉ÷¥¿¥±¥Î¥³¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£¤ª¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤âÌÍ¤Ë¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ê¥å¥¦¥¸»á¡Ë
¡ãºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡ä
¡¦¥¿¥±¥Î¥³¿å¼Ñ1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê250g¡Ë
¡¦¥´¥ÞÌý¡Ä¾®¤µ¤¸2
A
¡½¡½¡½¡½
¡¡¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡¢±ö¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1/2
¡¡¥³¥·¥ç¥¦¡Ä¡Ä¾¯¤·
¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¡¥é¡¼Ìý¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡½¡½¡½¡½
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡ ¥¿¥±¥Î¥³¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥´¥ÞÌý¤ò¤Ò¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯ßÖ¤á¡¢A¤ò¤Õ¤ë
¢ ²Ð¤ò»ß¤á¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢ÆéÈ©¤«¤é¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤¿¤é¤·¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥é¡¼Ìý¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¤«¤±¤ë
¡½ ÎÁÍý¸¦µæ²È¥ê¥å¥¦¥¸¤Î´ÊÃ±10Ê¬¥ì¥·¥Ô ¡½