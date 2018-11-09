»³ùõ¸÷¡¢Áðù¬¹ä¤é±Ç²è¡Ø¤Þ¤¯»Ò¡Ù¤Ë¾®ÁÒµ×´²¡¢¤Ä¤ß¤¤ß¤Û¡¢¤·¤º¤ëÂ¼¾å½ã¤¬½Ð±é
À¾²ÃÆà»Ò¤Î¸¶ºî¤ò»³粼¸÷¡¢Áð磲¹ä¡¢¿·²»¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¤Þ¤¯»Ò¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê²¹Àô³¹¤Ë½»¤à¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÎÃË¤Î»Ò¡¦·Å¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤ÄÈþ¾¯½÷¡¦Å¾ÆþÀ¸¤Î¥³¥º¥¨¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Èà½÷¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿Âç¤¤ÊÈëÌ©¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î·ÅÌò¤Ë¡Ø¥Ä¥Ê¥°¡Ù¡Ø¿¿²Æ¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿14ºÐ¤ÎÇÐÍ¥¡¦»³粼¸÷¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤ÄÈþ¾¯½÷¤ÎÅ¾ÆþÀ¸¡¦¥³¥º¥¨Ìò¤Ë¿·²»¡£·Å¤ÎÉã¿Æ¡¦¸÷°ìÌò¤ËÁð磲¹ä¡£·Å¤ÎÊì¿Æ¡¦ÌÀÈþÌò¤Ë¿ÜÆ£ÍýºÌ¤¬Ê±¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤ò¡Ø¤¯¤¸¤é¤Î¤Þ¤Á¡Ù¡Ø¤Ï¤ÄÎø¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¼ã¼ê´ÆÆÄ¡¦Äá²¬·Å»Ò¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦·Å¤Î¼Â²È¤ÎÎ¹´Û¤Ç½»¹þ¤ß¤ÎÃçµï¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥³¥º¥¨¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ë¤Ä¤ß¤¤ß¤Û¡¢Âç¿Í¤Ê¤Î¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Ð¤«¤ê°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÀÄÇ¯¡¦¥É¥ÎÌò¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤·¤º¤ë¤ÎÂ¼¾å½ã¡¢·Å¤Î¥¯¥é¥¹Ã´Ç¤¡¦¾®¿ûÌò¤Ë¶¶ËÜ½ß¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ë¹»Ä¹Ìò¤Ë¾®ÁÒµ×´²¡¢Î¹´Û¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÃçµï¥¥ß¥¨¤ª¤Ð¤Á¤ã¤óÌò¤Ëº¬´ßµ¨°á¡¢¥É¥Î¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤¹ÉÔÅÐ¹»»ù¤ÎÎàÌò¤ËÆâÀîÏ¡À¸¤¬Ê±¤¹¤ë¡£
¤Ä¤ß¤¤ß¤Û ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤Ä¤ß¤¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÌò¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÃ¼Åª¤ËÌò¤É¤³¤í¤òÊ¹¤¡¢¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¡ª¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¡¢¤ä¤ì¤ë¸Â¤ê¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼Ìò¤Î¿·²»¤Á¤ã¤ó¤Ï²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Ìò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¦±é½ÐÍè¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
Â¼¾å½ã¡Ê¤·¤º¤ë¡Ë¥³¥á¥ó¥È
À¾¤µ¤ó¸¶ºî¡¢Äá²¬¤µ¤ó´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¤Þ¤¯»Ò¡Ù¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯½À¤é¤«¤¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¡È¤Þ¤¯¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡È¤¯¤À¡É¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤ËÍ¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì¤¤À¤Ë¿È¤ËÍ¾¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¥É¥ÎÌò¤ÎËÍ¤Ï»ÒÌò¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¼ÔÀÄÆóºÍ¤ÎËÍ¤òÂç¿Í´éÉé¤±¤Î±éµ»¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¤Ï»×¤ï¤ºÀå¤ò´¬¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤«¤é¡¢·à¾ì¤Ç¥Õ¥£¥ë¥à¤¬´¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿´¤è¤êÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¡Ø¤Þ¤¯»Ò¡Ù¤Ï2019Ç¯3·î¤Ë¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«
(C)2019¡Ö¤Þ¤¯»Ò¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É