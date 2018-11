11月23日(金・祝)に公開される映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』のScreenX版上映が決定した。

ScreenX版では、ニューヨーク-ロンドン-パリまで行き来する数々の重要な場面が、正面スクリーンを超え、左右にも広がり、3面スクリーン「まるごと」で楽しむことができる。主にアクションシーンに集中して3面に広がった演出の『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』ScreenX版に比べ、左右に広がる映像の尺も長くなっているとのこと。3⾯ワイドスクリーンによる予告映像も合わせて到着した。

CGV ScreenXスタジオのYoung Choi クリエイティブ・ディレクターは「独創的な魔法動物の姿と魔法ワールドの背景を3面スクリーンを通して華やかに表現するという、難易度の高い作業を行いました。ファンタジージャンルの作品とScreenXのコラボネーションによって誕生した数々の名シーンをぜひ楽しんでいただきたいです。」とコメントしている。

映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』は11月23日(金・祝)より全国公開

(C) 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights (C) J.K. Rowling

