伝説のバンド〈クイーン〉その意気様が世界を変えた感動の物語を描く映画『ボヘミアン・ラプソディ』の4DX上映が11月9日(金)よりスタートする。

数々のヒット曲を放ち、一躍世界的な大スターとなった“史上最高のエンターテイナー”による独創的な音楽、華麗なる“ライヴパフォーマンス”が収められた本作。「Do not Stop Me Now」、「Bohemian Rhapsody」、「We Will Rock You」、「We Are The Champions」など、最高のヒット曲が流れる数々のシーンをはじめ、多くのファンの頭の中に生き続けている1985年ロンドンのウェンブリー・スタジアムで開かれた「ライヴ・エイド」のライヴのシーンが4DXで楽しめる。

映画『ボヘミアン・ラプソディ』は11月9日(金)より全国公開

(C)2018 Twentieth Century Fox

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド