アニメーション映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System』の3部作が、2019年1月25日から連続公開される。『PSYCHO-PASS サイコパス』は、人間の心理状態を数値化し管理する近未来社会を舞台に、犯罪に関する数値「犯罪係数」を測定する銃「ドミネーター」を持つ刑事たちが犯罪を犯す前の「潜在犯」を追う様を描いたオリジナルテレビアニメ作品。2012年と2014年に放送され、2015年に劇場版が公開された。今回公開される3部作では、約100年後の日本とアジアを舞台に、現在、過去、未来に起こる事件が描かれる。1月25日公開の『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰』では宜野座伸元と霜月美佳にフォーカス、2月15日公開の『PSYCHO-PASS サイコパスSinners of the System Case.2 First Guardian』では須郷徹平と征陸智己にフォーカス、3月8日公開の『PSYCHO-PASS サイコパスSinners of the System Case.3 恩讐の彼方に__』では狡噛慎也にフォーカス。声の出演者は引き続き、宜野座伸元役に野島健児、霜月美佳役に佐倉綾音、須郷徹平役に東地宏樹、征陸智己役に有本欽隆、狡噛慎也役に関智一がキャスティング。監督は塩谷直義が務めた。アニメーション制作はProduction I.G、「Case.1」の脚本は『PSYCHO-PASS サイコパス』のノベライズ作品『PSYCHO-PASS ASYLUM』シリーズおよび『PSYCHO-PASS GENESIS』シリーズを執筆した吉上亮、「Case.2」「Case.3」の脚本はテレビアニメ第1期、『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス』の脚本を手掛けた深見真が担当。あわせて予告編が公開。また11月9日から特典としてオリジナルクリアポストカード付の3作品綴り前売券の販売が開始する。