億万長者のYouTuberやインスタモデルなどがいるこのご時世、何をやっても稼ぐことができるのは事実だが、英ロンドンに汚れた臭い付きの靴下や使用済みのスニーカーなどを売って年間10万ポンド(約1,500万円)も稼ぐ女性がいるという。『Mirror』『The Sun』などが伝えている。



ロンドン在住の不動産投資家ロキシー・サイクスさん(33歳)は、同僚から足が奇麗だと誉められたことをきっかけにあるビジネスを思い立った。



「もしかして足フェチの人のためにこの足が役に立つかも。」



ロキシーさんは半信半疑でInstagramアカウントを開設し、自分の足の写真や動画を投稿してみた。すると1か月で1万人のフォロワーがつき、驚いた。



その後、ソーシャルメディア上で足の動画に加えて使用済みの汗が染み込んだスニーカーや裏が汚れて真っ黒の臭い付きの靴下を売り始めたロキシーさんは、意外にもかなりの副収入になることに気付いた。ロキシーさん曰く、2か月履いた靴は200ポンド(約30,000円)、1日中履いた靴下は20ポンド(約3,000円)、足の指を動かしているだけのシンプルな動画で100ポンド(約15,000円)は稼ぐことができるという。これらの収入は年間にして10万ポンド(約1,500万円)にものぼるそうだ。



「1か月で8,000ポンド(約120万円)稼ぐこともあるわ。本当にかなり稼げるのよ。最初は顔や他の部分を見せずに足だけ投稿していたの。見せるのが足だけだとあまりプライバシーをさらけ出している気にならないのよ。靴下や靴を売り始めてどれだけ儲かるか気づいたから、もうやめられないわ。年を取っても足で稼ぐつもりよ。」



使用済みの靴下やスニーカーを売ることで簡単にお金が手に入るようになったと同時に、多くの足フェチファンがロキシーさんにさらに要望が増えたようだ。ある時、ビジネスミーティングに参加していたロキシーさんは、テーブルの下で足の写真を撮り投稿した。するとファンから「何を売ってくれるの」と多数のメッセージが来たことから、ロキシーさんはソーシャルメディア以外にも別のサイトを設置し、そこでもビジネスを始めたという。するとそのサイトだけで週に2,000ポンド(約30万円)の収入が舞い込んだそうだ。



足フェチ業界に入って4年のロキシーさんは、現在は他の足フェチモデルの指導にも力を入れている。「この業界で私のように稼ぎたいというモデルたちへのトレーニングをしているの。私の見た目の“才能”を教え伝えることを楽しんでいるわ。モデルたちは、靴下1足や単純な足の動画だけでお金を稼げるとわかったら、自信がついてくるみたい。それが見ていてもわかるの」と話している。



YouTuberも然りだが、このような業界は多くの悪意に満ち、ひんしゅくを買ってしまうことも多い。しかしロキシーさんは「敏感になり過ぎず、仕事として割り切ってやっていれば平気」と言う。



「これで稼いでいるからって、今まで人間関係で問題が起こったことなど一度もないわ。友人や家族は私がしていることを理解してくれているし、普通に仕事から帰った後で足の写真を撮ってさらにお金を稼げるなんて、本当にいい気分よ。」



このニュースを知った人からは、「これで“モデル”とか呼ぶようになってしまうなんて。世の中も終わりだな」「別に特別美しい足とは思えないんだけど」「自分も毛が生えた足の指を投稿してみようかな…」「不動産投資家のくせに、汚れた靴下を売っている…なんだそれ」「税金、ちゃんと払ってんだろうね!?」「そんなに稼げるの!? 羨ましい!」「使用済みの下着を売る商売もあるぐらいだし、驚くことではない」「でもこんな世の中、間違ってる」「こんなニュース読むと真面目に仕事するのがバカバカしくなる」といった声があがっている。



画像は『Mirror 2018年11月2日付「Woman, 33, earns £100,000 a year selling her unwashed socks and trainers」(Image: Mercury Press & Media)』『The Sun 2018年11月2日付「FLASHY FEET Woman earns almost £100k a year… by selling her smelly shoes and SOCKS to foot fetishists」(Credit: MERCURY PRESS)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)