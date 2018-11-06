「巨人・原辰徳監督」が東京ドームに帰ってくる！ （C）KYODO NEWS IMAGES

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◆ 新コーチも一部ベンチ入り

　巨人は6日、『2018 日米野球エキシビションゲーム』（巨人-MLBオールスターチーム）に参加するメンバー29名を発表した。

　9日（金）に開幕する『2018 日米野球』に先駆けて、東京ドームで行われる一夜限りのエキシビジョンマッチ。巨人にとっては原辰徳監督の復帰後初采配の場であり、一部の新コーチもここでお披露目。さらにMLBオールスターにはベースコーチに松井秀喜氏が入っており、ゴジラの東京ドーム凱旋、しかも古巣戦ということでも大きな注目が集まる。

　試合は8日（木）、18時にプレイボール。予告先発は前日の7日に発表される。

◆ 巨人・参加選手一覧

▼ 投手

鍬原拓也

宮国椋丞

桜井俊貴

戸根千明

高田萌生

高木京介

大江竜聖

田口麗斗

▼ 捕手

小林誠司

宇佐見真吾

岸田行倫

大城卓三

▼ 内野手

吉川尚輝

坂本勇人

阿部慎之助

北村拓己

山本泰寛

若林晃弘

田中俊太

吉川大幾

増田大輝

▼ 外野手

陽　岱鋼

長野久義

亀井善行

重信慎之介

石川慎吾

立岡宗一郎

松原聖弥

和田　恋

※当日はこの中から29人の選手がベンチ入り。

▼ コーチ

吉村禎章（一軍打撃総合コーチ）

宮本和知（一軍投手総合コーチ）

水野雄仁（一軍投手コーチ）

元木大介（一軍内野守備兼打撃コーチ）

相川亮二（一軍バッテリーコーチ）

穴吹育大（一軍トレーニングコーチ）

金城龍彦（ファーム打撃コーチ）

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