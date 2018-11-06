原監督の復帰初戦…MLBスター軍団に挑む巨人のメンバーが決定
◆ 新コーチも一部ベンチ入り
巨人は6日、『2018 日米野球エキシビションゲーム』（巨人-MLBオールスターチーム）に参加するメンバー29名を発表した。
9日（金）に開幕する『2018 日米野球』に先駆けて、東京ドームで行われる一夜限りのエキシビジョンマッチ。巨人にとっては原辰徳監督の復帰後初采配の場であり、一部の新コーチもここでお披露目。さらにMLBオールスターにはベースコーチに松井秀喜氏が入っており、ゴジラの東京ドーム凱旋、しかも古巣戦ということでも大きな注目が集まる。
試合は8日（木）、18時にプレイボール。予告先発は前日の7日に発表される。
◆ 巨人・参加選手一覧
▼ 投手
鍬原拓也
宮国椋丞
桜井俊貴
戸根千明
高田萌生
高木京介
大江竜聖
田口麗斗
▼ 捕手
小林誠司
宇佐見真吾
岸田行倫
大城卓三
▼ 内野手
吉川尚輝
坂本勇人
阿部慎之助
北村拓己
山本泰寛
若林晃弘
田中俊太
吉川大幾
増田大輝
▼ 外野手
陽 岱鋼
長野久義
亀井善行
重信慎之介
石川慎吾
立岡宗一郎
松原聖弥
和田 恋
※当日はこの中から29人の選手がベンチ入り。
▼ コーチ
吉村禎章（一軍打撃総合コーチ）
宮本和知（一軍投手総合コーチ）
水野雄仁（一軍投手コーチ）
元木大介（一軍内野守備兼打撃コーチ）
相川亮二（一軍バッテリーコーチ）
穴吹育大（一軍トレーニングコーチ）
金城龍彦（ファーム打撃コーチ）
※選手名に機種依存文字（使用環境に依存する文字）や表記できない字体などを含む場合は、本来の表記とは異なる文字に置き換えています。
巨人は6日、『2018 日米野球エキシビションゲーム』（巨人-MLBオールスターチーム）に参加するメンバー29名を発表した。
9日（金）に開幕する『2018 日米野球』に先駆けて、東京ドームで行われる一夜限りのエキシビジョンマッチ。巨人にとっては原辰徳監督の復帰後初采配の場であり、一部の新コーチもここでお披露目。さらにMLBオールスターにはベースコーチに松井秀喜氏が入っており、ゴジラの東京ドーム凱旋、しかも古巣戦ということでも大きな注目が集まる。
試合は8日（木）、18時にプレイボール。予告先発は前日の7日に発表される。
◆ 巨人・参加選手一覧
▼ 投手
鍬原拓也
宮国椋丞
桜井俊貴
戸根千明
高田萌生
高木京介
大江竜聖
田口麗斗
▼ 捕手
小林誠司
宇佐見真吾
岸田行倫
大城卓三
▼ 内野手
吉川尚輝
坂本勇人
阿部慎之助
北村拓己
山本泰寛
若林晃弘
田中俊太
吉川大幾
増田大輝
▼ 外野手
陽 岱鋼
長野久義
亀井善行
重信慎之介
石川慎吾
立岡宗一郎
松原聖弥
和田 恋
※当日はこの中から29人の選手がベンチ入り。
▼ コーチ
吉村禎章（一軍打撃総合コーチ）
宮本和知（一軍投手総合コーチ）
水野雄仁（一軍投手コーチ）
元木大介（一軍内野守備兼打撃コーチ）
相川亮二（一軍バッテリーコーチ）
穴吹育大（一軍トレーニングコーチ）
金城龍彦（ファーム打撃コーチ）
※選手名に機種依存文字（使用環境に依存する文字）や表記できない字体などを含む場合は、本来の表記とは異なる文字に置き換えています。