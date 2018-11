2019年1月25日(金)より連続公開となる劇場アニメ3部作『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System』の予告編が解禁となった。

人間の心理状態を数値化し管理する近未来社会を舞台に、正義を問われる警察機構を描くオリジナルSFアニメーション「PSYCHO-PASS サイコパス」。2018年3月実施フジテレビ“ノイタミナ”発表会にて「PSYCHO-PASS サイコパス」Next Project始動が発表され、5人の主要キャラクター、霜月×宜野座、須郷×征陸、狡噛にフォーカスした劇場アニメ3作品が、2019年1月25日(金)より連続公開となる。

解禁されたのは、劇場アニメ3部作『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System』3つの物語のキーワードが散りばめられた予告編。また、11月9日(金)より対象劇場にて、劇場購入特典のオリジナルクリアポストカード付き、3作品綴り前売り券(ムビチケ)販売が開始となる。

『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰』2019年1月25日(金)より公開/『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.2 First Guardian』2019年2月15日(金)より公開/『PSYCHO-PASS サイコパスSinners of the System Case.3 恩讐の彼方に__』2019年3月8日(金)より公開

(C)サイコパス製作委員会

