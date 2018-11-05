ベネディクト・カンバーバッチ主演『パトリック・メルローズ』Amazon Prime Videoチャンネルで1月より本配信！
ベネディクト・カンバーバッチ（『SHERLOCK／シャーロック』『ドクター・ストレンジ』）主演・製作総指揮の全5話のミニシリーズ『パトリック・メルローズ』。スターチャンネルにて2019年1月より独占日本初放送となる本作が、1月11日（金）よりAmazon Prime Videoチャンネルにて本配信されることが決定した。
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『ゲーム・オブ・スローンズ』『ウエストワールド』『KIZU−傷−』『私立探偵ストライク』といったHBO作品をはじめとした海外ドラマ最新作と映画好き必見の良作映画がAmazon Prime Video チャンネルで手軽に観られる「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」（以下「スターチャンネルEX」）で、『パトリック・メルローズ』を12月24日（祝・月）に第1話先行ライブ配信、 2019年1月11日（金）より本配信。
「スターチャンネルEX」ではさらに他では観られない特別映像「独占！カンバーバッチが語るパトリック・メルローズ」を12月12日（水）より日本初配信。この映像ではベネディクトをはじめ、キャスト＆スタッフ陣による撮影の裏側や作品の見どころ紹介がされているのでお見逃しなく！「スターチャンネルEX」の料金は見放題の月額900円（税抜）で、初回14日間は無料。
なお、スターチャンネルの『パトリック・メルローズ』特設サイト（https://www.star-ch.jp/patrick-melrose/）では作品ギャラリー第1弾が公開中。
■配信情報
・特別映像「独占！カンバーバッチが語るパトリック・メルローズ」先行配信
...2018年12月12日（水）〜
・『パトリック・メルローズ』
【第1話先行ライブ配信】2018年12月24日（祝・月）9：00／21：00 ※翌午前0：00よりオンデマンド配信
【本放送ライブ配信】2019年1月11日（金）〜 ※翌午前0：00よりオンデマンド配信
（海外ドラマNAVI）