人気アニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」の劇場アニメ3部作である『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System』の予告編が公開された。

人間の心理状態を数値化し管理する近未来社会を舞台に、罪を犯す前の犯人を追う警察の姿を描く本シリーズは、2012年と2014年にオリジナルアニメとしてテレビ放送され、2015年には劇場版も公開された。総監督を『踊る大捜査線』『亜人』などの本広克行、監督を塩谷直義、ストーリー原案を『魔法少女まどか☆マギカ』シリーズなどの虚淵玄、アニメーション制作を Production I.G が担当。

公開された予告では、3つの物語のキーワードが散りばめられており、迫力ある戦いや爆破のシーンなど緊張感ただよう場面が続く。同作は、100年後の日本とアジアを舞台に、現在、過去、未来に起こる事件が語られていくという。

シリーズの再起動ともいえる今シリーズは、「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System」と題されており、「霜月(声:佐倉綾音)×宜野座(声:野島健児)」編のCase.1、「須郷(声:東地宏樹)×征陸(声:有本欽隆)」編のCase.2、そして「狡噛(声:関智一)」編のCase.3の3作連続公開が予定されている。(編集部・梅山富美子)

『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1「罪と罰」』は2019年1月25日より公開

『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.2「First Guardian」』は2019年2月15日より公開

『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3「恩讐の彼方に__」』は2019年3月8日より公開