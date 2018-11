『SCORPION』ロバート・パトリック、スティーヴン・ソダーバーグの新作に出演

『X-ファイル』のジョン・ドゲットFBI捜査官役や、『SCORPION/スコーピオン』の特別捜査官ケイブ・ガロ役で知られるロバート・パトリックが、『トラフィック』でアカデミー賞監督賞を受賞したスティーヴン・ソダーバーグの手掛けるNetflix新作映画『The Laundromat(原題)』に出演することがわかった。米Deadlineが伝えた。

【関連記事】本作への思いとは? ファイナルシーズンがスタートの『SCORPION』ゲイブ役、ロバート・パトリック インタビュー

『The Laundromat』は、米国のドナルド・トランプ大統領や権力のある上役たちがマネーロンダリングを行った可能性などが示唆される2016年に流出した機密文書「パナマ文書」問題に焦点を当てる。一連の関連書類はパナマにある法律事務所モサック・フォンセカに保管されていたが、内部告発により情報漏洩された。

本作には、ゲイリー・オールドマン(『ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男』)、メリル・ストリープ(『マンマ・ミーア!ヒア・ウィー・ゴー』)、アントニオ・バンデラス(『ジーニアス:ピカソ』)、デヴィッド・シュワイマー(『フレンズ』)、ウィル・フォーテ(『ママと恋に落ちるまで』)ら、ハリウッドを代表する俳優たちが豪華共演。デヴィッドは、高齢者20人が死亡した船の事故に関わる保険会社の顧問弁護士マシュー・クワークという役を演じる。他の配役については現段階では明かされていない。

ジェイク・バーンスタインの著書「Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite(原題)」をベースに、スコット・Z・バーンズ(『サイド・エフェクト』)が脚本を担当。ダグラス・アーバンスキー(『ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男』)が製作総指揮を務める。(海外ドラマNAVI)