アシュトン・カッチャー主演コメディ、Netflix『ザ・ランチ』シーズン4へ更新

『ザット'70sショー』で知られるアシュトン・カッチャーが製作総指揮そして主演を務めるNetflixの『The Ranch ザ・ランチ』が、シーズン4へ更新されることが明らかになった。米TV Lineが報じている。

現地時間10月31日(水)、アシュトン・カッチャー演じる主人公コルトの母、マギー役のデブラ・ウィンガーが、アンディ・コーエン司会のトーク番組「Watch What Happens Live with Andy Cohen」に出演した際、「更新が決まったのよ。20話あるわ。私は出演しているかどうかわからないけどね」と話し、シーズン4、つまりパート7と8への更新が判明した。

同作は、『ハーパー★ボーイズ』のクリエイターコンビ、ドン・レオとジム・パターソンが手がけるNetflix最初のコメディシリーズ。アメフト界で成功することを夢見ていたコルトが夢破れ、家族が営むコロラド州デンバー郊外の牧場(ランチ)へ舞い戻り、家族で牧場を経営していく姿を描く。コルトの父役のサム・エリオット(『アリー/スター誕生』)、コルトの妻となるアビー役のエリシャ・カスバート(『24 TWENTY FOUR』)、そして2017年12月にジェイムソン役のダニー・マスターソンが性的暴行を告発されたため同作を解雇された後から出演しているダックス・シェパード(『ウェット・ホット・アメリカン・サマー:あれから10年 』)らが続投する予定。

現在シーズン3の前半10話、パート5まで配信されているが、残りの10話、パート6の配信日はまだ発表されていない。だが、シーズン1と2共に、後半10話の配信開始月は10月と12月だったことから、パート6にあたる10話の配信はもうすぐではないかといわれている。『The Ranch ザ・ランチ』パート1からパート5は、Netflixにて配信中。(海外ドラマNAVI)