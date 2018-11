野菜コーナーで、ちょうどよい熟し具合のアボカドを、ひとつずつ吟味しながら探してまわる、という経験はみんなあるはず。ただ、どんなに探してもちょうどいいものがないこともあります。

「サルサとトルティーヤチップスではありきたりなので、明日のおもてなしにワカモレはどうしても外したくない!」そんなときも、あきらめる必要はありません。カチカチのアボカドを、一晩で完熟にする画期的な方法があるのです。

アボカドを素早く熟させる方法

Image: Shutterstock

やり方は、まだ若いアボカドを茶色の紙袋に入れて口を閉じ、キッチンのカウンターに置いておくだけ。とっても簡単ですよね!

ソーシャルニュースサイト、Redditのとあるユーザーは、保冷用の缶ビールホルダーに入れるのもさらなる手だと明かします。

なぜこんな方法が効くのか不思議に思うかもしれませんが、これはアボカドが放出しているエチレンガスが関係しています。このガスは、通常はゆっくりと放出されて、アボカドもそれにあわせて少しずつ熟します。

でも、アボカドを袋の中や、缶ビールホルダーの中に閉じ込めておくと、ガスの濃度が高まり、熟すスピードが早くなるのです。

Image: Shutterstock

もっと早くしたいなら、エチレンガスを放出するフルーツを袋の中に一緒に入れましょう。

たとえば、バナナ、りんご、キウイなどがおすすめです。これはなかなかのアイデアです。

この方法は、アボカドだけでなく、他のフルーツを熟させたいときにも使えるので覚えておくとよいでしょう。

アボカドが完熟かどうか見分ける方法

Image: MYLOHAS

では、次に気になるのは、どうやったらアボカドが完熟かどうか見分けられるかということです。

カリフォルニアアボカド協会によると、色だけで判断するのは間違いだそう。これは、ハース種は熟すにつれて、緑が濃くなるか、黒っぽくなるけれど、他の種類の場合は、熟してももとのうすい緑のままのため。

なので、本当に熟しているか確認するにはそっと押してみることだと言います。もし、熟していて食べられそうなら、しっかりとしたかたさを保ちながら、わずかな弾力を感じるはず。

レシピサイトのDelishがすすめる完熟度の確かめ方は、ヘタの部分を取ること。「ヘタを取ったところが茶色かったら、中は間違いなく腐っています。でも、新鮮で緑色だったらすかさず買いましょう」

Image: Shutterstock

Source: Leah Groth/Use These Genius Hacks to Ripen Your Avocado Overnight

マイロハスより転載(2018.10.24)

