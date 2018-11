若手演技派俳優クロエ・グレース・モレッツとジャック・オコンネルが、新作映画『ラブ・イズ・ア・ガン(原題) / Love Is A Gun』で、実在の銀行強盗犯ボニー&クライド役に挑戦すると The Hollywood Reporter などが報じた。

作家ジェフ・ガインのノンフィクション「ゴー・ダウン・トゥギャザー:ザ・トゥルー、アントールド・ストーリー・オブ・ボニー・アンド・クライド(原題) / Go Down Together: The True, Untold Story of Bonnie and Clyde」を基に映画化する本作。『ザ・レイジ 果てしなき怒り』のキケ・マイーヨ監督がメガホンを取り、『マイレージ、マイライフ』のシェルドン・ターナーが脚色、その脚本をジョニー・ニューマンが改稿しているという。

ボニー・パーカーとクライド・バロウは、1930年代前半、世界恐慌と禁酒法時代のアメリカ中西部で、銀行強盗や殺人を繰り返したカップル。(細木信宏/Nobuhiro Hosoki)