第31回東京国際映画祭アウォードセレモニーが2日、都内・EXシアター六本木にて行われた。

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コンペティション部門

東京グランプリ：『アマンダ（原題）』（ミカエル・アース監督）

審査員特別賞：『氷の季節（マイケル』・ノアー監督）

最優秀監督賞：エドアルド・デ・アンジェリス監督（『堕ちた希望』）

最優秀女優賞：ピーナ・トゥルコ（『堕ちた希望』）

最優秀男優賞：イェスパー・クリステンセン（『氷の季節』）

最優秀芸術貢献賞：『ホワイト・クロウ（原題）』（レイフ・ファインズ監督）

最優秀脚本賞 Presented by WOWOW：『アマンダ（原題）』（脚本：ミカエル・アース、モード・アメリーヌ）

観客賞：『半世界』（阪本順治監督）

アジアの未来部門

作品賞：『はじめての別れ』（リナ・ワン監督）

国際交流基金アジアセンター特別賞：ホアン・ホアン監督（『武術の孤児』）

日本映画スプラッシュ部門

作品賞：『鈴木家の嘘』（野尻克己監督）

監督賞：武正晴（『銃』）、田中征爾（『メランコリック』）

東京ジェムストーン賞

木竜麻生（『菊とギロチン』『鈴木家の嘘』）

リエン・ビン・ファット（『ソン・ランの響き』）

カレル・トレンブレイ（『蛍はいなくなった』）

村上虹郎（『銃』）

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