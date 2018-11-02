第31回東京国際映画祭｜受賞者・受賞作品発表、観客賞は稲垣吾郎×阪本順治『半世界』
第31回東京国際映画祭アウォードセレモニーが2日、都内・EXシアター六本木にて行われた。
コンペティション部門
東京グランプリ：『アマンダ（原題）』（ミカエル・アース監督）
審査員特別賞：『氷の季節（マイケル』・ノアー監督）
最優秀監督賞：エドアルド・デ・アンジェリス監督（『堕ちた希望』）
最優秀女優賞：ピーナ・トゥルコ（『堕ちた希望』）
最優秀男優賞：イェスパー・クリステンセン（『氷の季節』）
最優秀芸術貢献賞：『ホワイト・クロウ（原題）』（レイフ・ファインズ監督）
最優秀脚本賞 Presented by WOWOW：『アマンダ（原題）』（脚本：ミカエル・アース、モード・アメリーヌ）
観客賞：『半世界』（阪本順治監督）
アジアの未来部門
作品賞：『はじめての別れ』（リナ・ワン監督）
国際交流基金アジアセンター特別賞：ホアン・ホアン監督（『武術の孤児』）
日本映画スプラッシュ部門
作品賞：『鈴木家の嘘』（野尻克己監督）
監督賞：武正晴（『銃』）、田中征爾（『メランコリック』）
東京ジェムストーン賞
木竜麻生（『菊とギロチン』『鈴木家の嘘』）
リエン・ビン・ファット（『ソン・ランの響き』）
カレル・トレンブレイ（『蛍はいなくなった』）
村上虹郎（『銃』）
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