〔地震〕和歌山県北部・南部、徳島県南部で震度4、津波の心配なし(11/2)
気象庁によると、2日16:54頃、紀伊水道を震源とするM5.4の地震があり、和歌山県有田市・田辺市・湯浅町・広川町・由良町・みなべ町・日高川町・白浜町、徳島県那賀町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：11月2日16:54頃
・震源地 ：紀伊水道(北緯33.7度、東経135.2度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M5.4(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・和歌山県：有田市初島町＊、田辺市中辺路町近露、田辺市中辺路町栗栖川＊、田辺市本宮町本宮＊、田辺市鮎川＊、田辺市中屋敷町＊、田辺市龍神村西＊、湯浅町青木＊、和歌山広川町広＊、由良町里＊、みなべ町土井、みなべ町芝＊、日高川町土生＊、白浜町日置＊
・徳島県 ：那賀町和食＊
【震度3】
・和歌山県：和歌山市男野芝丁、和歌山市一番丁＊、海南市下津＊、橋本市東家＊、有田市箕島、御坊市薗、新宮市新宮、新宮市磐盾＊、新宮市熊野川町日足＊、紀の川市貴志川町神戸＊、紀美野町下佐々＊、かつらぎ町丁ノ町＊、有田川町清水＊、有田川町下津野＊、有田川町中井原＊、和歌山美浜町和田＊、和歌山日高町高家＊、和歌山印南町印南＊、日高川町高津尾＊、日高川町川原河＊、白浜町消防本部、上富田町朝来＊、すさみ町周参見＊、那智勝浦町朝日＊、太地町太地暖海公園＊、太地町役場＊、古座川町高池、串本町潮岬
・徳島県 ：徳島市大和町、徳島市津田町＊、鳴門市撫養町、鳴門市鳴門町＊、小松島市横須町＊、阿南市富岡町、阿南市山口町＊、阿南市那賀川町＊、阿南市羽ノ浦町＊、吉野川市鴨島町、吉野川市川島町＊、石井町高川原＊、那賀町横石、那賀町延野＊、美波町西の地＊、美波町奥河内＊
・京都府 ：京田辺市田辺＊、井手町井手＊
・大阪府 ：大阪堺市堺区山本町＊、大阪堺市南区桃山台＊、岸和田市畑町＊、富田林市高辺台＊、河内長野市役所＊、藤井寺市岡＊、泉南市男里＊、大阪狭山市狭山＊
・奈良県 ：御所市役所＊、宇陀市大宇陀迫間＊、高取町観覚寺＊
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この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：11月2日16:54頃
・震源地 ：紀伊水道(北緯33.7度、東経135.2度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M5.4(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・和歌山県：有田市初島町＊、田辺市中辺路町近露、田辺市中辺路町栗栖川＊、田辺市本宮町本宮＊、田辺市鮎川＊、田辺市中屋敷町＊、田辺市龍神村西＊、湯浅町青木＊、和歌山広川町広＊、由良町里＊、みなべ町土井、みなべ町芝＊、日高川町土生＊、白浜町日置＊
・徳島県 ：那賀町和食＊
【震度3】
・和歌山県：和歌山市男野芝丁、和歌山市一番丁＊、海南市下津＊、橋本市東家＊、有田市箕島、御坊市薗、新宮市新宮、新宮市磐盾＊、新宮市熊野川町日足＊、紀の川市貴志川町神戸＊、紀美野町下佐々＊、かつらぎ町丁ノ町＊、有田川町清水＊、有田川町下津野＊、有田川町中井原＊、和歌山美浜町和田＊、和歌山日高町高家＊、和歌山印南町印南＊、日高川町高津尾＊、日高川町川原河＊、白浜町消防本部、上富田町朝来＊、すさみ町周参見＊、那智勝浦町朝日＊、太地町太地暖海公園＊、太地町役場＊、古座川町高池、串本町潮岬
・徳島県 ：徳島市大和町、徳島市津田町＊、鳴門市撫養町、鳴門市鳴門町＊、小松島市横須町＊、阿南市富岡町、阿南市山口町＊、阿南市那賀川町＊、阿南市羽ノ浦町＊、吉野川市鴨島町、吉野川市川島町＊、石井町高川原＊、那賀町横石、那賀町延野＊、美波町西の地＊、美波町奥河内＊
・京都府 ：京田辺市田辺＊、井手町井手＊
・大阪府 ：大阪堺市堺区山本町＊、大阪堺市南区桃山台＊、岸和田市畑町＊、富田林市高辺台＊、河内長野市役所＊、藤井寺市岡＊、泉南市男里＊、大阪狭山市狭山＊
・奈良県 ：御所市役所＊、宇陀市大宇陀迫間＊、高取町観覚寺＊
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