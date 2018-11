土曜日、登壇することになりました。対戦については当日たんまり観られることと思いますから、ひとり用の遊びの一部をご紹介しようかなと。 https://t.co/SPPiPTVyqs — 桜井 政博 (@Sora_Sakurai) 2018年11月2日

『大乱闘スマッシュブラザーズ』の公式Twitterアカウントは、11月3日、4日に幕張メッセで開催される「Nintendo Live 2018」に関して、両日開催される「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL プレミアムファイト」決勝ステージに、ディレクターの桜井政博氏が解説役として登場することを明らかにしました。さらに、桜井氏による実演プレイの時間も予定。この実演プレイについて桜井氏はTwitterで、「対戦については当日たんまり観られることと思いますから、ひとり用の遊びの一部をご紹介しようかなと」とコメント。先日の「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL Direct 2018.11.1」で公開された「スピリッツ」に関してさらなる情報が得られるかもしれませんので、気になる方はチェックしておきましょう!■当日の大会の模様は、下記ページからライブ中継される予定ですURL:https://www.nintendo.co.jp/live/index.html『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』は、2018年12月7日発売予定。希望小売価格は、7,200円+税です。(C) 2018 NintendoOriginal Game: (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.Characters: (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokemon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD.