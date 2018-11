― 30代が知らないと恥ずかしい! 今さら聞けない お酒 のキホン第22回 ―世の中にはすさまじく高価なお酒があります。もう普通に飲むためのものというよりは、美術品や投機対象になっています。まあ、酒好きとしては酒のつまみとして楽しめるネタでもあるので、今回は高嶺の花どころではない超絶高額なお酒を紹介します。◆世界一高価なジンは?まず、ジンはあまり高額商品の話は聞きません。そんななか世界で最も高価なジンと謳って販売されているのが、「Silent Pool Gin」のスペシャルボトルです。9リットル入りの瓶に24種類のボタニカルの絵が描かれており、価格は7000ドルです。ちなみに、通常の「Silent Pool Gin」は6000円程度で購入できます。◆世界一高価なウォッカは「億万長者のウォッカ」ウォッカではなんと言っても、「Billionaire Vodka」でしょう。その名も「億万長者のウォッカ」で、価格は375万ドル(1ドル113円として約4億3000万円!)。なんと濾過の最終工程で、ダイヤモンドと宝石の粒を使うのです。瓶にも3000個のダイヤモンドをあしらっています。◆4100個のダイヤモンドが散りばめられた世界一高価なテキーラテキーラも負けていません。2010年に発売された「Ley Diamante」の価格は350万ドル。テキーラはブルーアガベの7年熟成ですが、ボトルはメキシコのアーティストがデザインしたプラチナ製で4100個ものダイヤモンドをあしらっています。◆世界一高価なブランデーのダイヤモンドは6500個!ブランデーにもすごいボトルがあります。「Henri IV Dudognon Heritage Cognac Grande Champagne」の価格は200万ドル。100年以上樽熟成した原酒を詰めたボトルは、24金のイエローゴールドとスターリングプラチナ、そして6500個のブリリアントカットダイヤモンドで飾られています。ウォッカ、テキーラ、ブランデーは、すごい価格ですが、装飾品としての価値がメインを占めていそうですね。では、宝石を使っていない高級ウイスキーの価格をチェックしてみましょう。◆ジャパニーズウイスキーの最高額は?2017年4月、オークションにジャパニーズウイスキー「軽井沢」が出品され、合計落札価格が77万ポンド(1億780万円)という金額になりニュースになりました。そのなかの「軽井沢1960 シングルカスク #5627 / The Archer」52年熟成で価格は10万100ポンド(1401万4000円)となり、ジャパニーズウイスキーの新記録となりました。この記録は、2018年1月、サザビーズのオークションで「山崎50年」が破りました。なんと3250万円です。販売価格は100万円で、2015年のオークションでは490万円だったので、急激に高騰しているのがわかります。これは何度か飲んだことがありますが、ちょっとウイスキー観が変わるほどの衝撃でした。安い(といってもボトルで100万円)の時に飲んだのはいい経験でした。◆シングルモルトの最高額はギネス記録に認定シングルモルトでは、「The Macallan 64 Year Old in Lalique: Cire Perdue」が46万ドルです。ラリックによるクリスタルグラスのデキャンタに、64年熟成のマッカランが1.5リットル入っています。2012年には最も高価なウイスキーとして、ギネスにも登録されました。これも2015年にマッカラン自身が超えます。6リットル入りとなりますが、高さ70cmのデキャンタに入った「M」という名前のマッカランです。熟成年数は25〜75年で、20万樽から厳選されたシェリー樽7つを使っています。オークションの落札価格は1本、62万8205ドル。ぜひ飲んでいるところ、Youtubeでもいいので配信して欲しいところです。いかがでしたでしょうか。手が届かない高嶺の花ですが、そのボトルを見てウイスキーを飲んでいると、いつもより美味しく感じるかも知しれません。【柳谷智宣】お酒を毎晩飲むため、朝出勤する会社勤めが無理ということで20年前にIT・ビジネスライターとしてデビュー。酒好きが高じて、2011年に原価BARをオープンし、国内外5店舗を展開。2年前には海底熟成ウイスキーを扱う「トゥールビヨン」を立ち上げた