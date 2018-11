「男らしさ」と聞いて、どんなことをイメージするだろうか。たくましい筋肉か、弱いものを守れるたくましさか、好きなものを好きと言える強さか…。

米マサチューセッツ州で暮らす5歳の男の子とそのお父さんが、本当の「男らしさ」を考える出来事があった。

男の子らしい男の子

3人の息子がいるアーロン・グヴェイアさん。次男のサムくんは、元気いっぱいな5歳の男の子だ。

ちょっとがさつでやかましく、汚れたって気にしない。トラックが大好きで、スポーツを楽しむ、男の子らしい男の子だ。

This is my son, Sam. He’s 5. And today he learned how shitty and harmful #ToxicMasculinity is. My rage meter is spiking right now so excuse me if this is a little raw but there are some things I want to say about BS #gender norms (a thread) pic.twitter.com/NtoE2VHKsU - Daddy Files (@DaddyFiles) October 23, 2018

そんな彼が集めているのは、女性用のバッグ。物を運ぶのに便利だから。

そして、彼が「とてもきれい」だから大好きなのが、爪を明るい色に塗ることだ。サムくんにとって、マニキュアは「女らしい」ものではなく、爪をきれいにしたい人なら、誰だってしてもいいもの。

So he proudly wore his red nail polish to kindergarten this morning because Sam has absolutely no concept of nail polish only being for girls or reason to think anyone would possibly have a problem with beautiful nails. pic.twitter.com/WsHHupgw9H - Daddy Files (@DaddyFiles) October 23, 2018

だから彼は、ごくごく当たり前に、自分がやりたいきれいな爪をして、幼稚園へ向かった。

きれいな爪がからかわれた

好きな格好をしているだけのサムくんだが、クラスメイトに「男なのにマニキュアをしている」と、1日中からかわれてしまったのだ。普段は仲が良い友達からも。

もちろんサムくんは強い子だから、そんなことでケンカをしたり、泣き出したりなんてしない。

それでも、迎えに来たお母さんの顔を見たら、涙が次々にあふれてしまった。

「ママにマニキュアを落としてもらう。もうからかわれたくないんだ」

泣きながら電話をしてきたサムくんの言葉に、アーロンさんはとても傷ついた。

人と違うことを恐れない子

サムくんが爪をきれいにしたのは、きれいなものが大好きだからだ。男の子でも、きれいなものが好きでいいって分かっているから。

サムくんは人と違うってことを恐れない、とても強い子だ。違うってことは、劣っているってことでも、悪いっていうことでもないって、彼は知っている。

でも彼は幼稚園の出来事で、人と違うってことを怖がり始めてしまった。

マニキュアでサムくんを応援

アーロンさんは、「人と違うから」という理由でサムくんがマニキュアをやめてしまう前に、話し合うことにした。

マーベルのヒーローであるソーもマニキュアをしているし、「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズのジャック・スパローだってマニキュアをしている。

男がマニキュアをしてもおかしくないのだと、サムくんに話したのだ。

サムくんが爪を赤くしたのは、それが「愛国心を示す色」だから。この理由をバカにする人はいないだろう。

サムくんは胸を張って、マニキュアをして幼稚園に行くことを決めた。

すると、弟を応援するために10歳のお兄ちゃんもマニキュアをしたのだという。そしてパパも。

As many in #FranklinMA paint their nails today in solidarity with Sam, consider me first in line. Keep working for good even under bad circumstances, buddy. I love you, I’m proud of you, and Dad always has your back. #TeamSam pic.twitter.com/oFjKFLevP9

- Daddy Files (@DaddyFiles) October 26, 2018

応援の輪が広まった

元のツイートが10月23日に投稿されると、1週間ほどで7万2000件を超えるいいねと、3万6000件以上のリツイートを受けた。

反応の中には、サムくんが大好きなフットボール選手からの、「学校で辛い目にあったって聞いたよ。いいか、強くいろよ。自分が幸せだと感じることをしていればいいんだ」というメッセージもあった。

Hey Sam, Do what makes you the happiest and keep being yourself. We love the color choice! pic.twitter.com/LFslsmIAUl - New England Patriots (@Patriots) October 27, 2018

さらに、地元のガールスカウト団体が、サムくんを応援するために無料でマニキュアをするイベントを開催した。

Hanging out with @girlscouts Millis Girls Adventure Troop 62525, who is painting nails for free at the Millis American Legion Post 208 in solidarity with Sam. These girls are absolutely amazing so come by, say hi, and get your nails painted by pros! pic.twitter.com/wzJ5eltgNM

- Daddy Files (@DaddyFiles) October 27, 2018

「人と違ってもいい」というサムくんの強さ。そんな弟を守りたいという、お兄ちゃんとパパの思いが、多くの人を動かしている。